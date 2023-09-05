غياب فيرجسون عن أيرلندا بالتصفيات الأوروبية

سيغيب المتألق إيفان فيرجسون مهاجم برايتون آند هوف ألبيون عن مباراتي أيرلندا المقبلتين في تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم بسبب إصابة في الركبة.

وسجل فيرجسون ثلاثة أهداف في فوز برايتون 3-1 على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، لكنه أصيب خلال المباراة.

وقال الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم في بيان "سيغيب إيفان فيرجسون مهاجم جمهورية أيرلندا عن مباراتين في تصفيات بطولة أوروبا 2024 أمام فرنسا وهولندا".

وأضاف "التحق فيرجسون بمعسكر المنتخب يوم الأحد، لكن بعد تقييم حالته مع الجهاز الطبي لأيرلندا، تقرر استبعاده من المباراتين".

وأصيب المهاجم البالغ عمره 18 عاما قرب النهاية وخرج من الملعب قبل تسع دقائق من النهاية. وكان من المتوقع أن يقود فيرجسون هجوم أيرلندا بعدما سجل أربعة أهداف في الدوري هذا الموسم.

وشارك المهاجم الشاب في ست مباريات مع أيرلندا حيث كان ظهوره الدولي الأول في نوفمبر تشرين الأول 2022. وسجل فيرجسون هدفه الدولي الأول في مباراة ودية أمام لاتفيا في مارس .

وسجل فيرجسون هدفه الثاني مع أيرلندا في الجولة السابقة من التصفيات خلال الفوز 3-صفر على جبل طارق.

وهذا الفوز الوحيد لمنتخب بلاده في ثلاث مباريات بتصفيات المجموعة الثانية.

وستلعب أيرلندا ضد فرنسا في باريس يوم الخميس قبل أن تستضيف هولندا يوم الأحد المقبل.





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