دينا الشربيني وشيرين رضا تروّجان لـحدث بالفعل
التاريخ
9/5/2023 10:07:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حرصـت النجمتان المصريتان دينا الشربيـني وشيرين رضا، على الترويج لمسلسلهما الجديد "حدث بالفعل".
وشاركت كل من الشربيني ورضا الملصق الدعائي الخاص بالمسلسل عبر "إنستغرام"، مع تعليق: "قريباً.. قصـة لو بعد حين، من مسلسل حدث بالفعل، عن قصص حقيقية تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية".
وتمنى متابعو النجمتين النجاح لهما في تجربتهما الدرامية الجديدة، مؤكدين أن القضية التي يتناولها المسلسل وهي "الأمراض النفسية" مثيرة جداً للاهتمام، ويجب تسليط الضوء عليها.
فوشيا
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