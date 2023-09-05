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دينا الشربيني وشيرين رضا تروّجان لـحدث بالفعل

9/5/2023 10:07:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حرصـت النجمتان المصريتان دينا الشربيـني وشيرين رضا، على الترويج لمسلسلهما الجديد "حدث بالفعل".


وشاركت كل من الشربيني ورضا الملصق الدعائي الخاص بالمسلسل عبر "إنستغرام"، مع تعليق: "قريباً.. قصـة لو بعد حين، من مسلسل حدث بالفعل، عن قصص حقيقية تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية".


وتمنى متابعو النجمتين النجاح لهما في تجربتهما الدرامية الجديدة، مؤكدين أن القضية التي يتناولها المسلسل وهي "الأمراض النفسية" مثيرة جداً للاهتمام، ويجب تسليط الضوء عليها.




فوشيا

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