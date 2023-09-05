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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

9/5/2023 10:06:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 5 - 9 - 2023 عدداً من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مواجهات كأس الاتحاد الإنجليزي، وعلى رأسها وست أوكلاند تاون ضد بيشوب أوكلاند، فضلا عن مباراة المرخية ضد الدحيل في كأس الاتحاد القطري.
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
رانكورن X تشارنوك ريتشارد - الساعة 9:45 مساء
وست اوكلاند تاون X بيشوب أوكلاند - الساعة 9:45 مساء
اي اف سي إيملي X ويدنيس - الساعة 9:45 مساء
نورث وود X بينفيلد - الساعة 9:45 مساء
وايتهاوك X سيفينواكس تاون - الساعة 9:45 مساء
التهامستو X بيدفورد تاون - الساعة 9:45 مساء
هارينجاي بوروج X دالويش هامليت - الساعة 9:45 مساء
ستينيج تاون X هادلي - الساعة 9:45 مساء
روكسهام X كونكورد رانجيرز - الساعة 9:45 مساء
هورشام X لياتيرهييد - الساعة 9:45 مساء
شيفنال تاون X نانتويتش - الساعة 9:45 مساء
مارين X جيسلي - الساعة 9:45 مساء
ماتلوك تاون X جاينسبوره - الساعة 9:45 مساء
بيكونسفايلد سيكوب X ساوثال - الساعة 9:45 مساء
كارشالتون اثلتيك X لانسينج - الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات كأس الاتحاد القطري والقنوات الناقلة
المرخية X الدحيل – الساعة 5 مساء على قناة الكأس القطرية
البدع X الأهلي – الساعة 7:45 مساء على قناة الكأس القطرية 1
أم صلال X الشمال – الساعة 7:45 مساء على قناة الكأس القطرية 2

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