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الملك يحدد موعد الانتخابات النيابية القادمة

9/5/2023 10:06:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات النيابية ستجري العام المقبل ، مشيرا إلى أنه لا بد من تطوير عمل الأحزاب، مع التشديد على أهمية دور الجامعات والشباب والمرأة في إنجاحها .
جاء ذلك خلال لقاء جلالته عددا من الضباط المتقاعدين في منزل الفريق أول المتقاعد طلال الكوفحي ، حيث أكد جلالته على هامش اللقاء أن الأردن مستمر في التصدي لأية محاولات اختراق للحدود.

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