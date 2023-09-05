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الاحتلال يجدد الاعتقال لإداري للمرة الثالثة لأسير من بلدة قباطية جنوب جنين

9/5/2023 10:06:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباي- جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، الاعتقال الإداري للمرة الثالثة لأسير من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين.


وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن محكمة الاحتلال في معسكر "عوفر" جددت الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهو للأسير محمد آدم محمد زكارنة، وذلك للمرة الثالثة، علما أنه معتقل بتاريخ 16/1/2023

وفا

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