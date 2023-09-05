الاحتلال يجدد الاعتقال لإداري للمرة الثالثة لأسير من بلدة قباطية جنوب جنين
التاريخ
9/5/2023 10:06:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباي- جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، الاعتقال الإداري للمرة الثالثة لأسير من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين.
وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن محكمة الاحتلال في معسكر "عوفر" جددت الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهو للأسير محمد آدم محمد زكارنة، وذلك للمرة الثالثة، علما أنه معتقل بتاريخ 16/1/2023
وفا
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