Wednesday, 06 September 2023 01:46 GMT

الاتحاد الأردني يصدر مواعيد جدول دوري المحترفين

9/5/2023 10:06:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول مواعيد وأماكن إقامة المباريات للجولة من الخامسة وحتى 11 من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024.


ويراعي جدول المباريات فترات التوقف الدولية لمنتخب النشامى، والتي تتخللها إقامة البطولة الدولية الرباعية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والجولة الأولى والثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، في تشرين الثاني.
بالإضافة إلى مشاركة فريقي الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية، ومنحهما فترات الراحة المناسبة.
يذكر أن الحسين يتصدر ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، يليه الوحدات 10، الفيصلي 9، الرمثا 6، سحاب وشباب العقبة 5، مغير السرحان والأهلي 4، الجليل والسلط وشباب الأردن 3، ومعان أخيرا بنقطتين.







ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN05092023000208011052ID1107009996

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث