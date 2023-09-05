الاتحاد الأردني يصدر مواعيد جدول دوري المحترفين

الاتحاد الأردني يصدر مواعيد جدول دوري المحترفين
التاريخ
9/5/2023 10:06:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول مواعيد وأماكن إقامة المباريات للجولة من الخامسة وحتى 11 من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024.
ويراعي جدول المباريات فترات التوقف الدولية لمنتخب النشامى، والتي تتخللها إقامة البطولة الدولية الرباعية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والجولة الأولى والثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، في تشرين الثاني.
بالإضافة إلى مشاركة فريقي الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية، ومنحهما فترات الراحة المناسبة.
يذكر أن الحسين يتصدر ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، يليه الوحدات 10، الفيصلي 9، الرمثا 6، سحاب وشباب العقبة 5، مغير السرحان والأهلي 4، الجليل والسلط وشباب الأردن 3، ومعان أخيرا بنقطتين.
ملاعب
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