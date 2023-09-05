الاتحاد الأردني يصدر مواعيد جدول دوري المحترفين



ويراعي جدول المباريات فترات التوقف الدولية لمنتخب النشامى، والتي تتخللها إقامة البطولة الدولية الرباعية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والجولة الأولى والثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، في تشرين الثاني.

بالإضافة إلى مشاركة فريقي الفيصلي والوحدات في البطولات الآسيوية، ومنحهما فترات الراحة المناسبة.

يذكر أن الحسين يتصدر ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، يليه الوحدات 10، الفيصلي 9، الرمثا 6، سحاب وشباب العقبة 5، مغير السرحان والأهلي 4، الجليل والسلط وشباب الأردن 3، ومعان أخيرا بنقطتين.

















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