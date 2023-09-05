النمسا: تفكيك خلية إرهابية يشتبه في صلتها «بداعش»

النمسا: تفكيك خلية إرهابية يشتبه في صلتها «بداعش»
التاريخ
9/5/2023 10:06:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال مسؤولون أمنيون نمساويون، اليوم الثلاثاء، إنهم فككوا خلية إرهابية يشتبه في ارتباطها بتنظيم ((داعش))، تتكون من 9 شبان وامرأة.
ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل بشأن المشتبه فيهم، قائلاً إنه ما زال يباشر مزيداً من التحقيقات، حسب وكالة ((أسوشييتد برس)).
وقال جهاز الأمن إن المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و23 عاماً، ويعيشون بالقرب من مدينة لينز في شمال النمسا: ((كانوا يُجندون العناصر لصالح تنظيم (داعش) الإرهابي وأنشطته الإجرامية منذ فترة طويلة)).
ولم يتم الكشف عن هويات المشتبه بهم وفقاً لقواعد الخصوصية النمساوية،
ولكن وكالة الأنباء النمساوية (أبا) ذكرت أن المشتبه بهم هم من النمسا وتركيا والعراق وروسيا وكرواتيا، أو من عديمي الجنسية.
الشرق الأوسط
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