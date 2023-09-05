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النمسا: تفكيك خلية إرهابية يشتبه في صلتها «بداعش»

9/5/2023 10:06:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مسؤولون أمنيون نمساويون، اليوم الثلاثاء، إنهم فككوا خلية إرهابية يشتبه في ارتباطها بتنظيم ((داعش))، تتكون من 9 شبان وامرأة.

ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل بشأن المشتبه فيهم، قائلاً إنه ما زال يباشر مزيداً من التحقيقات، حسب وكالة ((أسوشييتد برس)).

وقال جهاز الأمن إن المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و23 عاماً، ويعيشون بالقرب من مدينة لينز في شمال النمسا: ((كانوا يُجندون العناصر لصالح تنظيم (داعش) الإرهابي وأنشطته الإجرامية منذ فترة طويلة)).


ولم يتم الكشف عن هويات المشتبه بهم وفقاً لقواعد الخصوصية النمساوية،

ولكن وكالة الأنباء النمساوية (أبا) ذكرت أن المشتبه بهم هم من النمسا وتركيا والعراق وروسيا وكرواتيا، أو من عديمي الجنسية.

الشرق الأوسط

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