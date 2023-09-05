نانسي عجرم وناصيف زيتون يجتمعان بحفل خطوبة في نيويورك -فيديو



وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لناصيف أثناء تقديمه أغنية "لزرعلك بستان ورود" على خشبة المسرح، لينتبه فجأة لوجود نانسي عجرم على مقربة منه؛ ما دفعه للتوقف عن الغناء والمسارعة لمعانقتها.



ورقص النجمان معا على المسرح بانسجام، فيما أمسكت نانسي بيد العروس وراقصتها بحماس.

فوشيا

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