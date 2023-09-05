نانسي عجرم وناصيف زيتون يجتمعان بحفل خطوبة في نيويورك -فيديو
التاريخ
9/5/2023 10:06:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اجتمعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالفنان السوري ناصيف زيتون لإحياء حفل خطوبة في مدينة نيويورك.
وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لناصيف أثناء تقديمه أغنية "لزرعلك بستان ورود" على خشبة المسرح، لينتبه فجأة لوجود نانسي عجرم على مقربة منه؛ ما دفعه للتوقف عن الغناء والمسارعة لمعانقتها.
ورقص النجمان معا على المسرح بانسجام، فيما أمسكت نانسي بيد العروس وراقصتها بحماس.
فوشيا
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