مايكروسوفت تعلن إنهاء حياة «وورد باد» و«كورتانا»



وانتهت رحلة ((ووردباد)) بعد 28 عاماً من انطلاقه مع نسخة ويندوز 98، حيث جاء كبديل لبرنامج ((مايكروسوفت رايت))، وكان بمثابة نسخة مخففة من برنامج ((وورد)) العادي الذي يأتي ضمن حزمة ((أوفيس)).



والغريب أن ((وورد باد)) ليس الضحية الوحيدة لمايكروسوفت في التحديث الجديد، وإنما أيضاً مايكروسوفت قررت إنهاء خدمات مساعدها الشخصي ((كورتانا))، والذي لم يمض على تواجده في الخدمة سوى 3 سنوات فقط، بعد أن أثبت المساعد الشخصي من مايكروسوفت عدم فاعليته، وتجاهل المستخدمين له بسبب البطئ الشديد، وعدم قدرته على استيعاب الأوامر، سواء الصوتية أو الكتابية.



البيان