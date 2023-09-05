الحكومة تطالب المجتمع الدولي إلغاء قرار حكومة الاحتلال بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري
التاريخ
9/5/2023 10:06:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله /PNN/ طالب وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لإلغاء قرار العقاب الجماعي بمنع تسويق منتجات قطاع غزة في الضفة الغربية بعد إغلاقها معبر كرم أبو سالم التجاري المنفذ الوحيد للقطاع.
ووصف الوزير القرار الإسرائيلي بالجائر يضاف إلى سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 2007 وقد تسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع بأزمة إنسانية واقتصادية عميقة.
وحمل الوزير حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تداعيات هذا القرار
الذي يكبد القطاع الخاص بمختلف مكوناته خسائر باهظة، ويحرم التجار والمزارعون والصناع من تسويق منتجاتهم مما يعطل حركة الإنتاج والتشغيل
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