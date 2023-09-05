ووصف الوزير القرار الإسرائيلي بالجائر يضاف إلى سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 2007 وقد تسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع بأزمة إنسانية واقتصادية عميقة.

وحمل الوزير حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تداعيات هذا القرار

الذي يكبد القطاع الخاص بمختلف مكوناته خسائر باهظة، ويحرم التجار والمزارعون والصناع من تسويق منتجاتهم مما يعطل حركة الإنتاج والتشغيل