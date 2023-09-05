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الحكومة تطالب المجتمع الدولي إلغاء قرار حكومة الاحتلال بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري

9/5/2023 10:06:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN/ طالب وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لإلغاء قرار العقاب الجماعي بمنع تسويق منتجات قطاع غزة في الضفة الغربية بعد إغلاقها معبر كرم أبو سالم التجاري المنفذ الوحيد للقطاع.

ووصف الوزير القرار الإسرائيلي بالجائر يضاف إلى سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 2007 وقد تسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع بأزمة إنسانية واقتصادية عميقة.

وحمل الوزير حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تداعيات هذا القرار
الذي يكبد القطاع الخاص بمختلف مكوناته خسائر باهظة، ويحرم التجار والمزارعون والصناع من تسويق منتجاتهم مما يعطل حركة الإنتاج والتشغيل

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