7 آلاف شركة بريطانية مُهددة بالفشل كل 3 أشهر في عام 2024

7 آلاف شركة بريطانية مُهددة بالفشل كل 3 أشهر في عام 2024
التاريخ
9/5/2023 10:06:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تتجه آلاف الشركات في بريطانيا إلى الإفلاس مع تزايد التوقعات بمتاعب اقتصادية قاسية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض، الذي يأتي بعد الفترة الصعبة التي مر بها قطاع المال والأعمال خلال وباء كورونا والاغلاقات التي تسبب بها.
وخلص مركز أبحاث متخصص في لندن إلى أنه من المحتمل أن تفشل حوالي 7 آلاف شركة كل 3 أشهر في عام 2024، وذلك بسبب أسعار الفائدة المرتفعة والضغوط المالية، ودخول اقتصاد المملكة المتحدة في حالة ركود.
وقال مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال في لندن، إن الديون التي تم تحملها خلال الوباء وارتفاع تكاليف الاقتراض وأزمة تكلفة المعيشة ستؤدي إلى تراجع عدد متزايد من الشركات.
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