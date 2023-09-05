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7 آلاف شركة بريطانية مُهددة بالفشل كل 3 أشهر في عام 2024

9/5/2023 10:06:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتجه آلاف الشركات في بريطانيا إلى الإفلاس مع تزايد التوقعات بمتاعب اقتصادية قاسية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض، الذي يأتي بعد الفترة الصعبة التي مر بها قطاع المال والأعمال خلال وباء كورونا والاغلاقات التي تسبب بها.
وخلص مركز أبحاث متخصص في لندن إلى أنه من المحتمل أن تفشل حوالي 7 آلاف شركة كل 3 أشهر في عام 2024، وذلك بسبب أسعار الفائدة المرتفعة والضغوط المالية، ودخول اقتصاد المملكة المتحدة في حالة ركود.
وقال مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال في لندن، إن الديون التي تم تحملها خلال الوباء وارتفاع تكاليف الاقتراض وأزمة تكلفة المعيشة ستؤدي إلى تراجع عدد متزايد من الشركات.

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