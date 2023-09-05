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السعودية تُعلن تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط لثلاثة أشهر

9/5/2023 10:06:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أعلن أن المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي لانتاج النفط البالغ مليون برميل يوميًا لمدة 3 أشهر.


وبذلك سيكون إنتاج السعودية في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر القادمة، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.
وبيّن المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض أو زيادة الإنتاج.


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