السعودية تُعلن تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط لثلاثة أشهر

السعودية تُعلن تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط لثلاثة أشهر
التاريخ
9/5/2023 10:06:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أعلن أن المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي لانتاج النفط البالغ مليون برميل يوميًا لمدة 3 أشهر.
وبذلك سيكون إنتاج السعودية في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر القادمة، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.
وبيّن المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض أو زيادة الإنتاج.
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