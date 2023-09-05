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أسعار النفط ترتفع وتتجاوز الـ 90 دولاراً لأول مرة منذ 11 شهراً

9/5/2023 10:06:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تجاوز سعر النفط ( خام برنت) حاجز الـ 90 دولاراً للبرميل، لأول مرة منذ 11 شهراً، وذلك خلال مبيعات العقود الآجلة بجلسة اليوم الثلاثاء.
وجاء ارتفع النفط بهذا الشكل بعد أن قالت المملكة العربية السعودية إنها ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لثلاثة أشهر من تشرين الأول حتى نهاية كانون الأول 2023.




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