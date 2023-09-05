أسعار النفط ترتفع وتتجاوز الـ 90 دولاراً لأول مرة منذ 11 شهراً
التاريخ
9/5/2023 10:06:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تجاوز سعر النفط ( خام برنت) حاجز الـ 90 دولاراً للبرميل، لأول مرة منذ 11 شهراً، وذلك خلال مبيعات العقود الآجلة بجلسة اليوم الثلاثاء.
وجاء ارتفع النفط بهذا الشكل بعد أن قالت المملكة العربية السعودية إنها ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لثلاثة أشهر من تشرين الأول حتى نهاية كانون الأول 2023.
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