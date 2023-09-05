مؤشر بورصة عمّان ينهي تعاملاته على انخفاض

مؤشر بورصة عمّان ينهي تعاملاته على انخفاض
التاريخ
9/5/2023 10:06:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أنهى مؤشر بورصة عمّان تعاملاته اليومية على انخفاض، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى النقطة 2408.
وأغلقت البورصة اليوم الثلاثاء، بتداول 4.3 مليون سهم، موزعة على 2527 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 6.6 مليون دينار.
وانخفضت أسعار أسهم 27 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، واستقرت أسعار أسهم 35 شركة أخرى.
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