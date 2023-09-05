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مؤشر بورصة عمّان ينهي تعاملاته على انخفاض

9/5/2023 10:06:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنهى مؤشر بورصة عمّان تعاملاته اليومية على انخفاض، بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى النقطة 2408.


وأغلقت البورصة اليوم الثلاثاء، بتداول 4.3 مليون سهم، موزعة على 2527 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 6.6 مليون دينار.


وانخفضت أسعار أسهم 27 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، واستقرت أسعار أسهم 35 شركة أخرى.

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