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مايكروسوفت تعلن إنهاء حياة «وورد باد» و«كورتانا»

9/5/2023 10:00:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة مايكروسوفت مالكة حقوق نظام التشغيل «ويندوز» انتهاء رحلة برنامجها الشهير «Wordpad» لدعم النصوص غير المعقدة، والذي كان يقف كحل وسط بين برنامج الوورد وبرنامج النصوص الاعتيادية «نوت باد»، حيث أكدت مايكروسوفت عدم إضافة الووردباد للتحديث الجديد لويندوز.

ووفقاً لـ«بي سي جيمرز»، ستكتفي مايكروسوفت ببرنامج النصوص الاعتيادية، بينما ستكون النصوص المعززة فقط لمالكي رخصة مجموعة أوفيس.

وانتهت رحلة «ووردباد» بعد 28 عاماً من انطلاقه مع نسخة ويندوز 98، حيث جاء كبديل لبرنامج «مايكروسوفت رايت»، وكان بمثابة نسخة مخففة من برنامج «وورد» العادي الذي يأتي ضمن حزمة «أوفيس».

والغريب أن «وورد باد» ليس الضحية الوحيدة لمايكروسوفت في التحديث الجديد، وإنما أيضاً مايكروسوفت قررت إنهاء خدمات مساعدها الشخصي «كورتانا»، والذي لم يمض على تواجده في الخدمة سوى 3 سنوات فقط، بعد أن أثبت المساعد الشخصي من مايكروسوفت عدم فاعليته، وتجاهل المستخدمين له بسبب البطئ الشديد، وعدم قدرته على استيعاب الأوامر، سواء الصوتية أو الكتابية.


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