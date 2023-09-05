تأجيل انضمام محرز لمعسكر منتخب الجزائر

تأجل انضمام رياض محرز لاعب وسط الأهلي السعودي إلى معسكر المنتخب الجزائري لكرة القدم استعدادا لمباراتي تنزانيا والسنغال المقررتين في السابع و12 سبتمبر الجاري على التوالي إلى اليوم الثلاثاء.

ونُقل معسكر المنتخب الجزائر من مدينة طبرقة التونسية إلى مدينة قسنطينة ويستمر لمدة ثمانية أيام استعدادا لمباراة تنزانيا بالجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية يوم الخميس المقبل في عنابة ومواجهة السنغال بعدها بأربعة أيام في دكار.

وقال صالح باي عبود مسؤول الإعلام بالاتحاد الجزائري إن معظم اللاعبين الذي اختارهم المدرب الوطني جمال بلماضي لخوض المباراتين انضموا للمعسكر ما عدا محرز الذي سيصل إلى قسنطينة في وقت لاحق اليوم وحسام عوار الغائب بداعي الإصابة.

وسجل محرز هدفين مع الأهلي، الذي انضم له في يوليو الماضي، في خمس مباريات بالدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في الدوري برصيد 12 نقطة حصدها من أربعة انتصارات وهزيمة واحدة.

وقال لاعب الوسط فارس شايبي "سنخوض مباراتين، واحدة في التصفيات الأفريقية والأخرى ودية أمام السنغال ونسعى للفوز بهما من أجل الإعداد الجيد لأمم أفريقيا".

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