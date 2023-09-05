«غولدمان ساكس» تخفض فرص وقوع أمريكا في الركود إلى 15%

خفضت مجموعة «غولدمان ساكس» احتمال وقوع اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية في الركود، لنحو 15% من 20% سابقاً، إذ يشير انخفاض التضخم، وسوق العمل المرنة، إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد لا يضطر إلى مواصلة مسلسل رفع الفائدة.

وقال جان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في «غولدمان» في مذكرة بحثية، أن «الدخل الحقيقي المتاح للتصرف سيتسارع من جديد في 2024، نظراً لاستمرار النمو القوي للوظائف، وارتفاع الأجور الحقيقية».

ورأى أنه «ما زلنا نختلف بشدة مع فكرة أن التراجع المتزايد الناتج من "الفترات الطويلة والمتغيرة" للسياسة النقدية، من شأنه أن يدفع الاقتصاد نحو الركود». واعتبر أن الأثر الناجم من تشديد السياسات النقدية، مستمر في التراجع «قبل أن يختفي تماماً بحلول أوائل عام 2024».

تفاؤل بنمو الاقتصاد

تعتبر تقديرات هاتزيوس للركود، أقل بكثير من إجماع «بلومبرغ» البالغ 60%. كما أن المجموعة أكثر تفاؤلاً من أقرانها بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي، وتتوقع متوسط نمو عند 2% حتى نهاية عام 2024.



وقال هاتزيوس إن رفع سعر الفائدة في سبتمبر من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي كان «غير مطروح على الطاولة»، وإن العقبة أمام رفع سعر الفائدة في نوفمبر «كبيرة».

وقال: «زادت ثقتنا بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة في الشهر الماضي»، مضيفاً أن ارتفاع معدلات البطالة، وتباطؤ نمو الأجور، وانخفاض الأسعار الأساسية، أمور من شأنها مساعدة أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء الأمور على ما هي عليه.

وأضاف هاتزيوس: «ومع ذلك، من غير المرجح أن يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي بسرعة نحو سياسة أخف، ما لم يتباطأ النمو أكثر مما نتوقع في الأرباع المقبلة». لذلك «نتوقع تخفيضات تدريجية للغاية بمقدار 25 نقطة أساس لكل ربع، بدءاً من الربع الثاني من عام 2024».