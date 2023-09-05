«بلاك غولد»: النفط يصل إلى 100 دولار بنهاية 2023

تواصل أسعار النفط اتجاهها الصعودي، وسط انتعاش حركة السفر في الصين وتقييد إمدادات «أوبك +»، وذلك بحسب غاري روس، مستشار النفط المخضرم الذي تحول إلى مدير صندوق التحوط في شركة «بلاك غولد إنفستورز».

يتوقع روس، أن يتراوح سعر خام برنت بين 90 و100 دولار بحلول نهاية العام، وفقاً لروس. وتم تداوله بأقل بقليل من 89 دولاراً يومي الجمعة والاثنين.

أفاد روس خلال مقابلة في مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للبترول (أبيك) الذي نظمته «إس أند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس» في سنغافورة، أن الرحلات الداخلية في الصين عادت بالفعل إلى 110% من مستويات ما قبل الوباء ولا تزال السيارات التي تعمل بالبنزين تهيمن على السفر البري لمسافات طويلة.

أضاف: «سنشهد زيادة كبيرة في الطلب على وقود الطائرات ربما تصل إلى 500 ألف برميل يومياً من الطائرات وحدها في الصين».

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بالفعل بمقدار الربع تقريباً منذ أواخر يونيو حيث أدى الخفض الكبير في الإمدادات الذي أقرته السعودية وروسيا ودول منتجة أخرى إلى خفض الإنتاج، كما تراجعت توقعات الأسواق المالية الأوسع نطاقاً بحدوث ركود في الاقتصادات العالمية الكبرى مثل الولايات المتحدة.

وبلغت الرحلات الداخلية الصينية نحو 75% إلى 80% من مستويات ما قبل الوباء لعام 2019، والآن عادت بالفعل إلى 110%. أشار روس إلى انتعاش الرحلات الدولية من مستويات منخفضة للغاية لتصل إلى 75%.

وأفاد: «كانت مبيعات البنزين مذهلة للغاية خلال الصيف في الصين، والناس يقودون مثل المجانين، وستكون المقارنات السنوية مأساوية».

رغم أن الإقبال الكبير على السيارات الكهربائية قد يؤثر على استهلاك البنزين، يستخدم السائقون المركبات ذات المحركات التقليدية بدلاً من المحركات الكهربائية للرحلات البرية الطويلة، وفقاً لروس الذي أضاف «لذلك لا أعتقد أن الطلب الصيني على السيارات الكهربائية سيبلغ ذروته الآن».