اصدار جدول مباريات دوري المحترفين
التاريخ
9/5/2023 10:00:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أصدر اتحاد كرة القدم جدول مواعيد وأماكن إقامة المباريات للأسابيع من الخامس وحتى الحادي عشر من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023-2024.
ويراعي جدول المباريات فترات التوقف الدولية للمنتخب الوطني، والتي يتخللها إقامة البطولة الدولية الرباعية في تشرين الأول المقبل، والجولة الأولى والثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، في تشرين الثاني، إضافة إلى مشاركة فريقي الفيصلي والوحدات بالبطولات الآسيوية، ومنحهم فترات الراحة المناسبة.
وأرسل اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري لأندية المحترفين للاطلاع عليها استعدادا للمرحلة المقبلة.
يذكر أن نادي الحسين يتصدر ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، يليه الوحدات 10، الفيصلي 9، الرمثا 6، سحاب وشباب العقبة 5، مغير السرحان والأهلي 4، الجليل والسلط وشباب الأردن 3، ومعان أخيرا بنقطتين.
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