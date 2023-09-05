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اصدار جدول مباريات دوري المحترفين

9/5/2023 10:00:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أصدر اتحاد كرة القدم جدول مواعيد وأماكن إقامة المباريات للأسابيع من الخامس وحتى الحادي عشر من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023-2024.

ويراعي جدول المباريات فترات التوقف الدولية للمنتخب الوطني، والتي يتخللها إقامة البطولة الدولية الرباعية في تشرين الأول المقبل، والجولة الأولى والثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، في تشرين الثاني، إضافة إلى مشاركة فريقي الفيصلي والوحدات بالبطولات الآسيوية، ومنحهم فترات الراحة المناسبة.

وأرسل اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري لأندية المحترفين للاطلاع عليها استعدادا للمرحلة المقبلة.

يذكر أن نادي الحسين يتصدر ترتيب الفرق برصيد 12 نقطة، يليه الوحدات 10، الفيصلي 9، الرمثا 6، سحاب وشباب العقبة 5، مغير السرحان والأهلي 4، الجليل والسلط وشباب الأردن 3، ومعان أخيرا بنقطتين.

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