ودار حوار خلال الجلسة

التي حضرها العين جميل النمري ومديرة الاعلام والاتصال ومديرة البرامج والمبادرات في صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية راما الرواش بين النائب البشير والشباب المشاركين في مشروع الزمالة البرلمانية بدروته الحالية تناولت عدد من المحاور المرتبطة العمل السياسي والبرلماني والحزبي، اضافة الى اهمية اعادة بناء ثقة متبادلة لتوسيع قاعدة المشاركة وانخراط الشباب بالعملية السياسية بكافة جوانبها.

يشار الى ان الصندوق اطلق هذا العام الدورة الرابعة من مشروع الزمالة البرلمانية الذي يقوم على تركيز الخدمة المقدمة في إطار دمج الشباب في الحياة السياسية من خلال تقديمهم كمساعدين بحثيين للنواب يتولون مهمة البحث وتقديم المعلومات الداعمة حول مشروعات القوانين أو القضايا التي يتم طرحها للنقاش خلال جلسات مجلس النواب.