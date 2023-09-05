سارة سلامة بإطلالة باربي.. صور لأحدث ظهور

سارة سلامة بإطلالة باربي.. صور لأحدث ظهور
التاريخ
9/5/2023 10:00:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - شاركت الفنانة المصرية سارة سلامة جمهورها بصور جديدة تظهر فيها بإطلالة تشبه "باربي".
ارتدت سارة فستانًا قصيرًا باللون "الفوشيا" ووصفت نفسها بأنها "باربي".
وتركت الفنانة المثيرة للجدل شعرها الأصفر ينسدل بشكل ناعم على كتفيها لاستكمال إطلالة "باربي"، وزينت نفسها بساعة وأساور ذهبية.
يتناول الفيلم قصة شخصية "باربي" التي تعيش في عالم باربي الوردي، ولكن الظروف تجبرها على الذهاب إلى عالم البشر حيث تكتشف أن العالم مختلف عما كانت تتصوّره.
فيلم "باربي" من بطولة مارجو روبي، ريان جوسلينج، أمريكا فيريرا، سيمو ليو، إيسا راي، مايكل سيرا، دوا ليبا، جون سينا، إيما ماكاي، ويل فاريل، كيت مكانون، ومن إخراج جريتا جيرويج ونواع بومباك.
على صعيد آخر، شاركت سارة سلامة في مسلسلي "الأجهر" و"أم البنات" خلال شهر رمضان لعام 2023.
مسلسل "الأجهر" من بطولة عمرو سعد ودرة، سيد رجب، أنوشكا، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، أحمد صفوت، نور النبوي، عارفة عبدالرسول، سارة سلامة، ناهد السباعي، خالد زكي، ومحمود قابيل. العمل من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.
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