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سارة سلامة بإطلالة باربي.. صور لأحدث ظهور

9/5/2023 10:00:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - شاركت الفنانة المصرية سارة سلامة جمهورها بصور جديدة تظهر فيها بإطلالة تشبه "باربي".


ارتدت سارة فستانًا قصيرًا باللون "الفوشيا" ووصفت نفسها بأنها "باربي".

وتركت الفنانة المثيرة للجدل شعرها الأصفر ينسدل بشكل ناعم على كتفيها لاستكمال إطلالة "باربي"، وزينت نفسها بساعة وأساور ذهبية.

يتناول الفيلم قصة شخصية "باربي" التي تعيش في عالم باربي الوردي، ولكن الظروف تجبرها على الذهاب إلى عالم البشر حيث تكتشف أن العالم مختلف عما كانت تتصوّره.

فيلم "باربي" من بطولة مارجو روبي، ريان جوسلينج، أمريكا فيريرا، سيمو ليو، إيسا راي، مايكل سيرا، دوا ليبا، جون سينا، إيما ماكاي، ويل فاريل، كيت مكانون، ومن إخراج جريتا جيرويج ونواع بومباك.

على صعيد آخر، شاركت سارة سلامة في مسلسلي "الأجهر" و"أم البنات" خلال شهر رمضان لعام 2023.

مسلسل "الأجهر" من بطولة عمرو سعد ودرة، سيد رجب، أنوشكا، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، أحمد صفوت، نور النبوي، عارفة عبدالرسول، سارة سلامة، ناهد السباعي، خالد زكي، ومحمود قابيل. العمل من تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي.

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