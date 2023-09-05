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المعلمين بفلسطين يعلنون الإضراب غدا

9/5/2023 10:00:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن حراك المعلمين، اليوم الثلاثاء، الإضراب يوم غد الأربعاء، احتجاجاً على الراتب المنقوص للموظفين وتجاهل المستحقات المالية المتأخرة التي تزيد كل شهر.

وقال الحراك في بيان له، "إن الإضراب سيبدأ أمام مديريات وزارة التربية والتعليم في كل محافظة الساعة 11 ونصف صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً".

وأشار حراك المعلمين إلى أن مغادرة المدارس سيكون الساعة 11 صباحاً.

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