المعلمين بفلسطين يعلنون الإضراب غدا

المعلمين بفلسطين يعلنون الإضراب غدا
التاريخ
9/5/2023 10:00:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلن حراك المعلمين، اليوم الثلاثاء، الإضراب يوم غد الأربعاء، احتجاجاً على الراتب المنقوص للموظفين وتجاهل المستحقات المالية المتأخرة التي تزيد كل شهر.
وقال الحراك في بيان له، "إن الإضراب سيبدأ أمام مديريات وزارة التربية والتعليم في كل محافظة الساعة 11 ونصف صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً".
وأشار حراك المعلمين إلى أن مغادرة المدارس سيكون الساعة 11 صباحاً.
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