مجموعة تداول السعودية توقع مذكرة تفاهم مع بورصة شنغهاي

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- FGS Global) الرياض، 4 سبتمبر 2023م - أعلنت مجموعة تداول السعودية اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع بورصة شنغهاي بهدف تعزيز فرص التعاون المشترك وجهود التطوير بين الطرفين، وذلك خلال زيارة رسمية لوفد من بورصة شنغهاي إلى المملكة العربية السعودية. ووقع مذكرة التفاهم كل من المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية؛ والأستاذ كاي جيانكتشن، رئيس بورصة شنغهاي خلال زيارة وفد عالي المستوى من بورصة شنغهاي إلى المملكة العربية السعودية.
وتشمل مذكرة التفاهم استكشاف فرص التعاون في مجالات الإدراج المزدوج والتقنية المالية والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والبيانات والأبحاث. وتمتد مذكرة التفاهم أيضاً لتشمل تبادل الخبرات في مجال إدراج الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، والإدراج المزدوج لصناديق المؤشرات المتداولة، ومبادرات علاقات المستثمرين، وتطوير البنية التحتية.
وبهذه المناسبة، قال المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية: "تمثّل مذكرة التفاهم مع بورصة شنغهاي خطوة مهمة أخرى في إطار مساعينا لتعزيز نمو السوق المالية السعودية، وتسهيل قنوات الاتصال بين الأسواق المالية في الدولتين. كما تعكس التزام الطرفين بتعزيز تقدم الأسواق المالية، ونثق تماماً بأنها ستحقق قيمة إضافية للشركات والمستثمرين".
ومن جانبه، قال الأستاذ كاي جيانكتشن، رئيس بورصة شنغهاي: "يسعدنا إبرام مذكرة التفاهم مع مجموعة تداول السعودية والتي تهدف لاستكشاف الفرص الواعدة في مجالات التقنية المالية والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وغيرها من مجالات الاهتمام المشترك. ونتطلع إلى تعزيز العمل المشترك مع المجموعة في مجالات صناديق المؤشرات المتداولة وغيرها من المنتجات، وزيادة فرص التعاون بشكل أكبر بين السوقين الماليتين".
ويندرج إبرام مذكرة التفاهم الجديدة هذه تحت إطار التزام مجموعة تداول السعودية بتطوير السوق المالية السعودية وتعزيز تقدمها وتنويع الفرص الاستثمارية التي توفرها، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية وبوابة تمكن المستثمرين والمصدرين من الوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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نبذة عن مجموعة تداول السعودية:
تأسست مجموعة تداول السعودية في عام 2021، وتضم المجموعة التي تتخذ من الرياض مقراً لها أربع شركات تابعة هي: تداول السعودية، واحدة من أكبر عشر أسواق مالية في العالم من حيث القيمة السوقية؛ وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)؛ وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)؛ وشركة تداول للحلول المتقدمة (وامض)، المتخصصة في الخدمات والحلول التقنية القائمة على الابتكار. ويندرج تأسيس مجموعة تداول السعودية في إطار برنامج تطوير مستمر يركز على تحسين السوق المالية السعودية وتعزيز بنيتها التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع اقتصاد المملكة بهدف ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية وبوابة للمستثمرين الدوليين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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