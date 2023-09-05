الدولار يستفيد من ضعف البيانات الاقتصادية الاوروبية والصينية

(MENAFN
- Your Mind Media ) عاد مؤشر الدولار الأمريكي إلى الاتجاه الصعودي بعد أن كانت السيولة محدودة خلال عيد العمال وبعد انخفاض طفيف يوم أمس. ظلت العملة الأمريكية في اتجاه صعودي لأكثر من سبعة أسابيع ويمكن أن تستمر في تحقيق مكاسب حيث يترقب المتداولون البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية أخرى.
انخفضت أرقام مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو بشكل أسرع من المتوقع بينما تباطأ نظيره الصيني، مما زاد من المخاوف بشأن قوة الاقتصادات المحلية وهذا قد يوجه المتداولون إلى الدولار.
قد تستمر البيانات الاقتصادية الأوروبية في الضغط على اليورو الذي مدد خسائره مقابل الدولار الأمريكي منذ أن وصل إلى قمة هذا العام في شهر يوليو. يمكن أن تتوجه أنظار المتداولين إلى البيانات الاقتصادية القادمة، خاصة أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التي ستصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لتعديل توقعاتهم نظرا لاقتراب اجتماع البنك المركزي الأوروبي.
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