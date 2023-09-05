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- Virtue mena) أبوظبي، الامارات العربية المتحدة، 5 سبتمبر 2023: قامت شركة "إيكويفو"، المنصة التقنية الرائدة في مجال الاستشارات الاكتوارية وحلول الادخار الوظيفي، بطرح حزمة حلولها الخاصة بالخدمات الاستشارية الاكتوارية لمكافآت نهاية الخدمة للقوى الوظيفية في القطاعين العام والخاص في الامارات والمنطقة.
وتهدف الشركة من هذه الخطوة الاستراتيجية الى إعادة تعريف التخطيط المالي والامتثال للشركات في جميع أنحاء منطقة الخليج من خلال ضمان الالتزام بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).
ومن جانبه، قال جهاد الصلاح، الشريك المؤسس والخبير الاكتواري في شركة "إيكويفو: "في ظل توجه الشركات في جميع أنحاء العالم نحو تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، تتولى "إيكويفو" زمام المبادرة من خلال إطلاق خدمات الاستشارات التأمينية. وقد تم إعداد هذه الخدمة خصيصاً من أجل تلبية الطلب المتزايد لدول مجلس التعاون الخليجي ولتقديم تقييمات اكتوارية دقيقة لمكافآت الموظفين لضمان الالتزام بمتطلبات المعيار الدولي IAS 19".
وإن تطبيق الامتثال بالمعايير الدولية للتقارير المالية، يوفر للشركات مجموعة من المزايا، بما في ذلك توحيد جودة المعلومات المالية لتعزيز الشفافية وإمكانية المقارنة على نطاق دولي. وتعزز هذه الشفافية اتخاذ قرارات اقتصادية آمنة ومستنيرة للمستثمرين والمشاركين في السوق. كما يعزز الالتزام بالمعايير الدولية للتقارير المالية المساءلة من خلال تزويد الإدارة العليا بالمعلومات اللازمة لإدارة الموارد التي يودعها المستثمرون بشكل سليم. ويؤدي التواصل المبسط الذي تهيئه المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية إلى إعداد تقارير أكثر كفاءة وفعالية.
وتتضمن خدمات الاستشارات الاكتوارية من "إيكويفو" توجيه الشركات حول تعقيدات معيار المحاسبة الدولي 19R، الركن الأساسي في الامتثال بالمعايير المالية الدولية لإعداد التقارير المالية. ويفرض معيار المحاسبة الدوليIAS 19R التقييمات لمكافآت الموظفين طويلة الأجل على أسس اكتوارية ، ويمثل عنصراً رئيسياً في تقييم الاستدامة المالية لأي مؤسسة. ويقوم الخبراء الاكتوارين لدى "إيكويفو" بالتعمق في البيانات التاريخية والافتراضات الديمغرافية والمالية لتقديم تقييمات دقيقة.
وأضاف جهاد الصلاح: "يقوم الخبراء الاكتواريون المؤهلون في "إيكويفو" والذين يتمتعون بخبرة أكثر من عشرة سنوات في شركات عالمية مرموقة بتقديم تقييمات موثوقة لقاعدة عملائنا. وتبدأ العملية بالتسعير الفوري، مما يضمن سرعة اتخاذ القرار، حيث تتمكن للشركات خلال فترة وجيزة من استلام التقرير الاكتواري في غضون 72 ساعة، مما يسهل إجراءات نهاية السنة المالية في الوقت المناسب".
إلى جانب ذلك، تقدم خدمات الاستشارات الاكتوارية من "إيكويفو" نهجاً تحويلياً في مجال الشفافية المالية والامتثال من خلال تزويد المؤسسات بالرؤى والتوقعات والنتائج والتقارير الشاملة.
بدوره، قال حازم عبد الرحمن، الزميل الاكتواري والرئيس التنفيذي في "إيكويفو": "نقوم بتوجيه الشركات لتذليل الجوانب المعقدة للامتثال بالمعايير لإعداد التقارير المالية، كما نقدم الرؤى المالية التي تقود القرارات الاستراتيجية وتضمن الامتثال بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IAS19). ومن خلال الالتزام بالدقة والابتكار، نقوم بمساعدة المؤسسات في اتباع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بسهولة وتحقيق الشفافية المالية والامتثال".
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