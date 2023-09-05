عامان على الهروب الكبير من جلبوع

ومن تحت أرض أشد سجون الاحتلال تحصينًا خرج الأسرى الستة ليجوبوا سهول وجبال فلسطين من الناصرة وبيسان إلى جنين للمرة الأولى بعد 25 عامًا من الاعتقال بالنسبة محمود العارضة و20 ليعقوب قادري ومحمد العارضة.

رأى مدّبر عملية“الهروب الكبير” محمود العارضة الشمس للمرة الأولى هو ورفاقه محمد العارضة وزكريا الزبيدي وأيهم كممجي ومناضل انفيعات ويعقوب قادري، بعد أن واصلوا الحفر مدة 9 أشهر بـ”ملعقة الحرية”.

أخرج الأسرى الذين هزوا ترسانة الاحتلال الأمنية، التراب من النفق خلال عملية الحفر في جيوبهم ثم إلى دورة المياه، حتى أصبح النفق بعمق 25 مترًا أسفل بلاطة مساحتها 60 سنتيمترًا، تحت مغسلة حمام الغرفة رقم (2) في القسم رقم (5) من سجن“جلبوع” الذي شيّده الاحتلال عام 2004 استعانةً بشركة أيرلندية أحاطته بجدران خرسانية مرتفعة عَلتها أسلاك شائكة، فضلا عن كاميرات المراقبة التي تعمل على مدار الساعة.

خرج الأسرى الستة من فوهة النفق قبل بزوغ فجر السادس من سبتمبر من أسفل برج مراقبة من دون أن يدرك حراس الاحتلال خروجهم، وقضوا 4 أيام خارج الأسوار حاولوا الوصول فيها إلى عائلاتهم قبل أن يلقي الاحتلال القبض على كل من زكريا زبيدي، ومحمود العارضة، ويعقوب قادري، ومحمد العارضة في 10 و11 سبتمبر، ويعتقل مناضل انفيعات وأيهم كممجي في 19 من الشهر نفسه.

ثم أضافت محكمة الاحتلال بعد عدة جلسات إلى أحكام كلّ من الأسرى الستة، حكمًا بالسجن مدة 5 سنوات وغرامة مالية.

وأمضى محمود العارضة (47 عاما) في سجون الاحتلال (29 عاما ونصفا)، وهو من عرابة جنوب جنين، وقد حُكم عليه بالسجن المؤبد و15 عاما، وسبق أن اعتقل مدة 3 أعوام ونصف عام 1992.

وينحدر يعقوب قادري (50 عاما) من بير الباشا جنوب جنين، وهو محكوم عليه بمؤبدين و35 عامًا، وأمضى في سجون الاحتلال 20 عاما، وأيهم كممجي (36 عاما) من كفر دان غرب جنين ومحكوم عليه بمؤبدين، وقد أمضى في سجون الاحتلال 17 عاما.

ولا يتجاوز عمر مناضل انفيعات 27 عاما، وهو من يعبد، وموقوف منذ 3 سنوات، ومحمد العارضة (40 عاما) من عرابة جنوب جنين، ومحكوم عليه بـ3 مؤبدات و20 عاما، وقد أمضى في سجون الاحتلال 20 عاما ونصفا، وزكريا الزبيدي (46 عاما) من مخيم جنين وهو موقوف منذ 3 سنوات، وقد أمضى في سجون الاحتلال 8 سنوات.

ورغم أن إعادة اعتقال الأسرى الستة لم تستغرق أكثر من أسبوعين، فإن عملية“نفق الحرية” سببت حرجًا بالغًا لمنظومة الاحتلال الأمنية وأعادت قضية الأسرى إلى الواجهة.

وينحدر أسرى“نفق الحرية” من عائلات مناضلة تلقت بفخر بالغ انتزاعهم حريتهم، حتى بعد إعادة اعتقالهم.

وروى والد أيهم كممجي لتلفزيون فلسطين في جنين تفاصيل الاتصال الذي أجراه معه بعد هروبه وكيف أوصل بدا بسعادة المنتصر على عدوه.

وبعد اعتقاله مرة أخرى، وجّهت والدة محمد العارضة رسالة حثته فيها على الصبر والثبات وقالت“ارفع راسك يما أنا فخورة فيك”.

ظلت وفود المهنئين تتوافد على بلدة عرابة وتحديدا منزل مهندس عملية“نفق الحرية” محمود العارضة لتقديم التهاني، ووجهت له ابنة شقيقه أسينات رسالة قالت فيها“شاهدتك وأنت حر ترتدي جواربي وكم فرحت بذلك”.

وزاد الاحتلال الإسرائيلي تضييق القيود على الأسرى الفلسطينيين في سجونه بعد عملية الهروب الكبير، وخاضوا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم وتردي أوضاعهم.

وكشفت مصادر فلسطينية، أمس الأحد، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض عزلًا مضاعفًا على أكثر من 400 أسير في غرفهم، وتفرض شروطًا قاسية على الأسير زكريا الزبيدي المعتقل بسجن ريمون.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4550، بينهم 32 أسيرة، و175 طفلًا وقاصرًا، ونحو 730 معتقلًا إداريًّا (من دون تهمة أو محاكمة أو سقف زمني).