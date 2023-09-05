نحو فهم استراتيجيات الحياة

كل شخص منا لديه استراتيجية في التعامل مع الحياة، تتمثل في الشعور بالأمور من حولنا والمحفز والقرار والحب والزواج والاستقرار والنجاح وغيرها، بمعنى لو أننا اكتشفنا استراتيجيتنا للحب والزواج مثلاً يمكننا حفز الحالة، واكتشاف الأفعال التي نقوم بها لاتخاذ القرار وترتيب هذه الأفعال من أجل حياة مستقرة وكيف يمكننا أن نحقق هذه النتائج ونصل بها إلى الأمور التي نحتاجها من ترتيب وموافقة واستقرار وأطفال، ونطبق ذلك على جميع الاستراتيجيات في حياتنا، وفي الأحلام والأمنيات التي نرغب بتحقيقها وفي استراتيجية الصحة وكيفية العناية بنفسك وجسدك.. كلها تعتمد على قرارات وخطط ونتائج ترغب بها وتسعى لتحقيقها، واستراتيجيات النجاح المالي، لذلك يمكنك أن تستفيد من تجارب الآخرين.

إن قوة المحاكاة مهمة جداً فهي تساعدنا على معرفة ما نحتاجه بالضبط من الخبرة وتقدير الأمور وقياس النتائج واستخدام مواردك العقلية والنفسية والجسدية والشعور للنجاح والتفوق وتوظيفها التوظيف الصحيح، فهناك استراتيجيات للإدارة الجيدة واستراتيجيات للإبداع، ويعد التعليم والتعلم من المجالات المهمة التي يشكل فيها فهم الاستراتيجيات ولكن لماذا لا يستطع بعض الأطفال التعلم؟، والسبب أننا لا نعرف الاستراتيجية الأكثر فاعلية لتعليمهم أمراً ما، وأن المعلمين نادراً ما تكون لديهم فكرة واضحة ودقيقة عن كيفية التعليم على اختلاف أفكار الأطفال ومواهبهم وقدراتهم، لذلك إن لم تكن على دراية باستراتيجية التعلم لديك سوف تصادف الكثير من المشكلات في محاولتك للتعلم وفهم نفسك.



الكثير من المشكلات التي تواجه العملية التعليمية هي أن المعلمين ليسوا على دراية باستراتيجيات تلاميذهم.

أسوق لكم مثال ألبرت اينشتاين كيف تمكن من تصور النظرية النسبية، لقد قال إن أحد الأشياء المهمة التي ساعدته يتمثل في قدرته على تصور كيف سيكون الحال إذا ما امتطى شخص حزمة ضوئية؟، والشخص الذي لا يمكنه رؤية الشيء نفسه في عقله سيصادف مشكلة في تعلمه طبيعة النسبية، لذا استطاع اينشتاين أن يتعلم كيفية إدارة عقله واستخدم استراتيجية تقنيات الأداء لتحقيق النتائج، وقس ذلك على نفسك لو استخدمت الأداة الخطأ ستحصل على النتائج الخطأ، فإذا كنت مدرباً يمكن أن تعرف ما الذي يحفز اللاعبين على اختلافهم؟ وما هي المثيرات التي تساعدهم على التحفيز؟ وطريقة توزيع المهام، والمدير في التعامل مع فريق عمله يستطيع توزيع المهام على فريقه بناء على فهم قدراتهم وتشجيعه المستمر لهم وتحفيزهم، والوالدان يستطيعان فهم أطفالهما والموارد التي يمتلكونها والمواهب والقدرات، كلها تعتبر طرقاً يمكن أن يستخدمها الناس لتحقيق النتائج التي يريدونها.

لعل خير ما يدلل على قوة الاستراتيجيات وتنظيم الأفكار والموارد والقدرات أن هناك شخصيات ملهمة ناجحة ومبتكرة وحققت نجاحاً وشهرة كبيرة، استطاعوا توظيف قدراتهم واستفادوا من امتلاكهم لاستراتيجيات مختلفة واستطاعوا توظيفها بطريقة ذكية وبسيطة تعتمد على فهم التعلم والاستفادة من التعلم الحياتي لأن مدرسة الحياة أعظم وأفضل وأجمل، ومن هؤلاء الفيلسوف والكاتب والشاعر والروائي الأمريكي الأسباني الأستاذ في جامعة هارفارد جورج سانتايانا، حيث قال: «الطفل الذي اقتصر تعليمه على المدرسة هو طفل لم يتعلم».

لذلك يمكننا الاستفادة من استراتيجيات التعلم والتعليم وكيفية الاستفادة منها وتطبيقاتها عند تنشئة الأطفال وتربيتهم التربية الصحيحة وإعدادهم للمستقبل.