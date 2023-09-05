هندرسون اختار الاتفاق من أجل اللعب باستمرار وتمثيل إنجلترا

قال جوردان هندرسون قائد ليفربول السابق إنه اختار الانتقال إلى الاتفاق السعودي للتعاون مع زميله السابق ستيفن جيرارد، مدرب الفريق، وحتى يلعب باستمرار ويحافظ على موقعه بتشكيلة إنجلترا.

وخاض هندرسون فترة الإعداد مع ليفربول، وبدا أنه سيصارع مجددا على موقع في التشكيلة الأساسية خاصة بعدما تعاقد العملاق الإنجليزي مع أكثر من لاعب وسط هذا الصيف.

لكن لاعب وسط منتخب إنجلترا سار على خطى العديد من نجوم كرة القدم الأوروبية، واختار الذهاب إلى السعودية في نهاية يوليو تموز الماضي، والانضمام للاتفاق بعدما حصل أيضا على عقد مادي ضخم.

وقال هندرسون في مقابلة مع موقع (أثليتيك) على الإنترنت "لن أدخل في تفاصيل حديثي مع المدرب (يورجن كلوب) لكن هذا جعلني أشعر أني لن ألعب كثيرا... وإذا كنت لن ألعب كثيرا فهذا سيكون صعبا بالنسبة لي خاصة أني ألعب في النادي منذ فترة طويلة وحملت شارة القيادة لفترة طويلة".

وأضاف "هذا يأتي أيضا مع اهتمامي الكبير بمنتخب إنجلترا. نقترب أيضا من بطولة أوروبا، ثم جاء التواصل بين الاتفاق والنادي (ليفربول) لمعرفة إمكانية التعاقد معي".

وتابع "رد فعل النادي لم يكن بقول لا. في هذا الوقت شعرت أن قيمتي أو الرغبة في وجودي، سواء من المدرب أو النادي، ربما تكون تغيرت. كنت أعرف أن هذا الأمر سيحدث في وقت ما. لم أتوقع أن يحدث الآن، وكان يجب أن أتقبل ذلك".

وأشاد هندرسون بالعمل تحت قيادة جيرارد قائد ليفربول السابق.

وقال هندرسون "تأتي تجربة العمل مع ستيفي في بطولة مختلفة تماما وثقافة مختلفة وظروف مختلفة وربما هذا ما منحني الحافز لهذا المشروع... كنت أعرف أن ستيفي يريدني حقا وأن النادي يريدني حقا".

ونفى هندرسون تكهنات حصوله على 700 ألف جنيه إسترليني (881 ألف دولار) أسبوعيا، لكنه أكد الارتباط بعقد مادي جيد جدا.

وقال لاعب الوسط البالغ عمره 33 عاما "كنت أتمنى (أن يكون هذا الرقم). بكل أمانة هذا الرقم غير صحيح لكن مرة أخرى أؤكد أني أمتلك عقدا جيدا... لن أقول ‭'‬حسنا أنا لم أذهب من أجل المال‭'‬، لأني حصلت على عقد مادي جيد وكانت الصفقة جيدة، لكن الرقم المعلن غير صحيح".

وحقق الاتفاق ثلاثة انتصارات في أول خمس مباريات، ويحتل المركز الخامس برصيد عشر نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر، وتألق هندرسون في الجولة الماضية عندما صنع أول هدفين في الفوز 3-1 على ضمك يوم السبت الماضي.

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