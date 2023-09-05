الحمية في سن مبكرة تحمي من أمراض الشيخوخة

وإن كان العلماء قد عرفوا منذ فترة طويلة أن تقييد السعرات الحرارية - استهلاك سعرات حرارية أقل بكثير من المعتاد عن عمد دون الإصابة بسوء التغذية - يحسن الصحة في وقت لاحق من الحياة وربما يطيل العمر، إلا أنه ومع ذلك، تظهر الدراسات التي أجريت على الفئران أن تقييد السعرات يجب أن يستمر طوال الحياة لتحقيق هذا التأثير، و أن الفوائد الصحية تختفي عند استئناف النظام الغذائي الطبيعي. أما الأبحاث الجديدة التي أجراها الدكتور هاوسلي على الخميرة فتشير أيضا إلى أن البديل لتقييد السعرات الحرارية يمكن أن يؤدي إلى تحسين الصحة خلال دورة الحياة.

"لقد أظهرنا أن النظام الغذائي في بداية الحياة يمكن أن يحول الخميرة إلى مسار أكثر صحة. ومن خلال إعطاء الخميرة نظامًا غذائيًا مختلفًا دون تقييد السعرات الحرارية، تمكنا من قمع الشيخوخة، حيث لا تنقسم الخلايا، و(لا يظهر) فقدان اللياقة في الخلايا المتقدمة في السن." وفق ما قالت الدكتورة دوروتيا هوركاي، الباحثة الرئيسية في الدراسة.

وبدلاً من زراعة الخميرة بالنظام الغذائي المعتاد الغني بالجلوكوز، قام الباحثون بتبديل النظام الغذائي إلى الجالاكتوز ولاحظوا أن العديد من التغيرات الجزيئية التي تصاحب الشيخوخة عادة لم تحدث. وظلت الخلايا المزروعة على الجالاكتوز سليمة تمامًا مثل الخلايا الشابة حتى في وقت متأخر من الحياة، على الرغم من أنها لم تعد تعيش لفترة أطول، مما يدل على أن فترة اعتلال الصحة في نهاية الحياة قد انخفضت بشكل كبير.

"من الأهمية بمكان أن التغيير الغذائي لا يعمل إلا عندما تكون الخلايا شابة، وفي الواقع لا يحدث النظام الغذائي فرقًا كبيرًا في الخميرة القديمة. من الصعب وصف ما يعنيه الشباب بين الخميرة والبشر، ولكن كل هذه الدراسات تشير إلى نفس الاتجاه - لكي تعيش حياة طويلة وصحية، فإن اتباع نظام غذائي صحي منذ سن مبكرة يحدث فرقا" .

وتعتبر الخميرة كائنات حية نموذجية جيدة لدراسة الشيخوخة لأنها تشترك في العديد من نفس العمليات الخلوية مع الحيوانات والبشر. ويساعدنا هذا الطريق من البحث عن طريقة أكثر قابلية للتحقيق لتحسين الشيخوخة الصحية من خلال النظام الغذائي مقارنة بالتقييد المستمر والشديد للسعرات الحرارية، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث، كما قالت الدراسة.