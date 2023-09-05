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انهيار مستمر لسعر الألماس في العالم

9/5/2023 9:16:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل سعر الألماس في العالم مشوار الانخفاض على مدار الأيام الماضية، إثر التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والضغوطات التضخمية الراهنة الناجمة عن عدد من الصدمات، بدءاً من جائحة كورونا وتبعاتها الممتدة، ووصولاً إلى الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على الأسواق.
وذكر تقرير لشبكة بلومبيرغ، أن سعر أحد أشهر أنواع الألماس الخام في العالم سجل لليوم الثالث على التوالي انخفاضاً جديداً.


وبين التقرير أن شركات تعمل بمجال تعدين الألماس أجبرت على خفض الأسعار بقوة.
ووفقاً للبيانات الاقتصادية انخفض سعر قيراط الألماس نحو 850 دولاراً.

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