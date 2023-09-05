اصابات بحادث سير وسط اربد
التاريخ
9/5/2023 9:15:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وقع حادث تصادم بين مركبتين اليوم الثلاثاء في منطقة الوسط التجاري في محافظة اربد نتج عنه إصابة شخصين ، وفق مصدر امني .
وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري انه قد تم إسعافهم الى مستشفى الاميرة بسمة الحكومي ووصفت حالة احدهم بالسيئة وحالة الاخر بالمتوسطة .
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