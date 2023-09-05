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اصابات بحادث سير وسط اربد

9/5/2023 9:15:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وقع حادث تصادم بين مركبتين اليوم الثلاثاء في منطقة الوسط التجاري في محافظة اربد نتج عنه إصابة شخصين ، وفق مصدر امني .
وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري انه قد تم إسعافهم الى مستشفى الاميرة بسمة الحكومي ووصفت حالة احدهم بالسيئة وحالة الاخر بالمتوسطة .

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