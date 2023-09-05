Wednesday, 06 September 2023 01:42 GMT

ارتفاع الدولار وانخفاض العملة الأسترالية

9/5/2023 9:15:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار الأمريكي اليوم، وانخفضت العملة الأسترالية، بعد بيانات ضعيفة عن النشاط العالمي.
وتسببت المخاوف بشأن النمو العالمي في ارتفاع الدولار مما دفع اليورو إلى أدنى مستوياته في نحو 3 أشهر .
وهبط اليورو بنسبة 0.45%، وتراجع الجنيه الاسترليني 0.6% لتسجل العملتان أدنى مستوياتهما منذ منتصف حزيران الماضي، بعد بيانات عن ضعف النشاط في الصين.


وأظهرت البيانات تراجع أنشطة الأعمال في منطقة اليورو بشكل أسرع مما كان يعتقد في البداية الشهر الماضي.

MENAFN05092023000208011052ID1107009547

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث