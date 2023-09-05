ارتفاع الدولار وانخفاض العملة الأسترالية

ارتفاع الدولار وانخفاض العملة الأسترالية
التاريخ
9/5/2023 9:15:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ارتفع الدولار الأمريكي اليوم، وانخفضت العملة الأسترالية، بعد بيانات ضعيفة عن النشاط العالمي.
وتسببت المخاوف بشأن النمو العالمي في ارتفاع الدولار مما دفع اليورو إلى أدنى مستوياته في نحو 3 أشهر .
وهبط اليورو بنسبة 0.45%، وتراجع الجنيه الاسترليني 0.6% لتسجل العملتان أدنى مستوياتهما منذ منتصف حزيران الماضي، بعد بيانات عن ضعف النشاط في الصين.
وأظهرت البيانات تراجع أنشطة الأعمال في منطقة اليورو بشكل أسرع مما كان يعتقد في البداية الشهر الماضي.
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