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مصرع واصابة 12 شخصا بحادث مروع في بلد عربي - صور

9/5/2023 9:15:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية مرور محافظة ميسان جنوب شرقي العراق مصرع وإصابة 12 شخصا بينهم إيرانيون، بحادث سير مروع في المحافظة.
وذكرت المديرية في بيان لها أمس الاثنين أن "السرعة الشديدة والنعاس تسببتا بحادث تصادم بين مركبتين الأولى "مركبة أجرة" والثانية باص (منشأة) على طريق الشيب المؤدي إلى المنفذ الحدودي".
وأضاف أن "المقصر بالحادث سائق مركبة الأجرة بسبب السرعة الشديدة وعدم السيطرة على المركبة مما أدى إلى انحرافها وعبورها على الممر المعاكس واصطدامها بالمركبة الثانية الباص وجها لوجه".
وأشار البيان إلى أن "الحادث أدى إلى وفاة جميع الراكبين في مركبة الأجرة الصغيرة وعددهم 6 من بينهم 5 زوار إيرانيين"، لافتا إلى "إصابة 6 ركاب آخرين من المركبة الكبيرة بجروج بليغة".
ودعت مديرية المرور "سائقي المركبات جميعا إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب السرعة وأخذ قسط كاف من الراحة والنوم تفاديًا للحوادث المرورية والحفاظ على أرواحكم وأرواح الآخرين".










روسيا اليوم

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