مصرع واصابة 12 شخصا بحادث مروع في بلد عربي - صور
التاريخ
9/5/2023 9:15:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية مرور محافظة ميسان جنوب شرقي العراق مصرع وإصابة 12 شخصا بينهم إيرانيون، بحادث سير مروع في المحافظة.
وذكرت المديرية في بيان لها أمس الاثنين أن "السرعة الشديدة والنعاس تسببتا بحادث تصادم بين مركبتين الأولى "مركبة أجرة" والثانية باص (منشأة) على طريق الشيب المؤدي إلى المنفذ الحدودي".
وأضاف أن "المقصر بالحادث سائق مركبة الأجرة بسبب السرعة الشديدة وعدم السيطرة على المركبة مما أدى إلى انحرافها وعبورها على الممر المعاكس واصطدامها بالمركبة الثانية الباص وجها لوجه".
وأشار البيان إلى أن "الحادث أدى إلى وفاة جميع الراكبين في مركبة الأجرة الصغيرة وعددهم 6 من بينهم 5 زوار إيرانيين"، لافتا إلى "إصابة 6 ركاب آخرين من المركبة الكبيرة بجروج بليغة".
ودعت مديرية المرور "سائقي المركبات جميعا إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب السرعة وأخذ قسط كاف من الراحة والنوم تفاديًا للحوادث المرورية والحفاظ على أرواحكم وأرواح الآخرين".
روسيا اليوم
MENAFN05092023000208011052ID1107009546
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.