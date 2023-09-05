الامن العام : العثور على جثة سيدة معلقة بمروحة
التاريخ
9/5/2023 9:15:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أقدمت عاملة بنغالية ثلاثينية تعمل في مصنع في منطقة الظليل على إنهاء حياتها داخل سكنها ، اليوم الثلاثاء ، وفق مصدر امني .
وقال المصدر لموقع الوكيل الاخباري انها قامت بتعليق نفسها بواسطة حبل بمروحة سقف داخل سكنها وتم تحويل الجثة الى الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة ، وبوشر بالتحقيقات .
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