

وتبعا لوكالة "DHA" فإنه وبسبب الجفاف المستمر في إسطنبول تراجع منسوب المياه في السدود، وانحسرت المياه في بعض التجمعات المائية في المدينة لعشرات الأمتار.



وبحسب هيئة الموارد المائية والصرف الصحي في إسطنبول، يبلغ معدل امتلاء الخزانات في سدود المدينة حاليا حوالي 242 مليون متر مكعب (27.88%).



وأشارت الهيئة إلى أن خزان سد تيركوس في إسطنبول ممتلئ بنسبة 13.8% حاليا، ,في عدد من الأماكن في المدينة جفت حزانات السدود تماما، وانحسرت المياه عشرات الأمتار عن شواطئ التجمعات المائية.



وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن خزانات السدود في إسطنبول كانت ممتلئة بنسبة 56% في شهر سبتمبر العام الماضي.



وكان عمدة مدينة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو قد حثّ سكان المدينة الشهر الماضي على ترشيد استهلاك المياه.

RT