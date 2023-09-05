بسبب الجفاف المستمر.. انحسار المياه بشكل كبير في سدود إسطنبول
التاريخ
9/5/2023 9:15:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - حذّرت هيئة الموارد المائية والصرف الصحي في إسطنبول من آثار التراجع الكبير لمنسوب المياه في سدود المدينة بسبب الجفاف.
وتبعا لوكالة "DHA" فإنه وبسبب الجفاف المستمر في إسطنبول تراجع منسوب المياه في السدود، وانحسرت المياه في بعض التجمعات المائية في المدينة لعشرات الأمتار.
وبحسب هيئة الموارد المائية والصرف الصحي في إسطنبول، يبلغ معدل امتلاء الخزانات في سدود المدينة حاليا حوالي 242 مليون متر مكعب (27.88%).
وأشارت الهيئة إلى أن خزان سد تيركوس في إسطنبول ممتلئ بنسبة 13.8% حاليا، ,في عدد من الأماكن في المدينة جفت حزانات السدود تماما، وانحسرت المياه عشرات الأمتار عن شواطئ التجمعات المائية.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن خزانات السدود في إسطنبول كانت ممتلئة بنسبة 56% في شهر سبتمبر العام الماضي.
وكان عمدة مدينة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو قد حثّ سكان المدينة الشهر الماضي على ترشيد استهلاك المياه.
RT
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