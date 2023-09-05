

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، خلال افتتاحه أعمال المؤتمر، أن حجم التجارة الإلكترونية في الأردن ما يزال دون الطموح، حيث بلغ نحو 788 مليون دولار عام 2020، بينما تجاوز حجمها العام الماضي ما قيمته 5.7 تريليون دولار عالميا.

وتوقع الشمالي أن يستمر نمو التجارة الإلكترونية في الأردن ليبلغ في حجمها العالمي 8.1 تريليون دولار، منها 57 مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2026.