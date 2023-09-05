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الشمالي: حجم التجارة الإلكترونية في الأردن ما يزال دون الطموح

9/5/2023 9:15:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر الأردن الاقتصادي بنسخته 23، تحت عنوان "الابتكار في التجارة الالكترونية" بمشاركة دولية واسعة، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المملكة.


وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، خلال افتتاحه أعمال المؤتمر، أن حجم التجارة الإلكترونية في الأردن ما يزال دون الطموح، حيث بلغ نحو 788 مليون دولار عام 2020، بينما تجاوز حجمها العام الماضي ما قيمته 5.7 تريليون دولار عالميا.
وتوقع الشمالي أن يستمر نمو التجارة الإلكترونية في الأردن ليبلغ في حجمها العالمي 8.1 تريليون دولار، منها 57 مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2026.

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