إصابة 9 أشخاص بانفجار أسطوانة غاز وسط دمشق-صور

إصابة 9 أشخاص بانفجار أسطوانة غاز وسط دمشق-صور
التاريخ
9/5/2023 9:15:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب 9 سوريين بانفجار أسطوانة غاز في أحد المطاعم بمنطقة المزة وسط العاصمة دمشق، خلّف دمارا كبيرا في مكان الحادث.
وتناقل نشطاء صورا ومقاطع فيديو من مكان الحادث.
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