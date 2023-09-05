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إصابة 9 أشخاص بانفجار أسطوانة غاز وسط دمشق-صور

9/5/2023 9:15:39 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب 9 سوريين بانفجار أسطوانة غاز في أحد المطاعم بمنطقة المزة وسط العاصمة دمشق، خلّف دمارا كبيرا في مكان الحادث.
وتناقل نشطاء صورا ومقاطع فيديو من مكان الحادث.

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