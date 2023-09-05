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باريس تبدأ مباحثات مع جيش النيجر لسحب جزء من قواتها

9/5/2023 9:15:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن باريس بدأت مباحثات مع جيش النيجر لسحب جزء من قواتها العسكرية من النيجر، حيث تحتفظ هناك بنحو 1500 جندي.
وقالت صحيفة "لوموند" اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر فرنسية مطلعة إن "المناقشات بدأت بشأن انسحاب بعض العناصر العسكرية الفرنسية".


وأضاف مصدر بوزارة الدفاع الفرنسية أن هناك "مناقشات بين العسكريين لتسهيل حركة الأصول العسكرية الفرنسية المجمدة منذ تعليق التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب".


ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تذكر هويته أن فرنسا تجري مباحثات مع جيش النيجر، وليس مع المجلس العسكري الحاكم، وأن باريس ستستمر في عدم الاعتراف بالحكومة الحالية، وتدعو لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة.


من جانبه أكد رئيس الوزراء المعين من قبل المجلس العسكري في النيجر، محمد الأمين زين، أمس الاثنين أن هناك "مباحثات جارية" لانسحاب القوات الفرنسية المتمركزة في البلاد "بسرعة".

RT

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