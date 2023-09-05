باريس تبدأ مباحثات مع جيش النيجر لسحب جزء من قواتها

باريس تبدأ مباحثات مع جيش النيجر لسحب جزء من قواتها
التاريخ
9/5/2023 9:15:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن باريس بدأت مباحثات مع جيش النيجر لسحب جزء من قواتها العسكرية من النيجر، حيث تحتفظ هناك بنحو 1500 جندي.
وقالت صحيفة "لوموند" اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر فرنسية مطلعة إن "المناقشات بدأت بشأن انسحاب بعض العناصر العسكرية الفرنسية".
وأضاف مصدر بوزارة الدفاع الفرنسية أن هناك "مناقشات بين العسكريين لتسهيل حركة الأصول العسكرية الفرنسية المجمدة منذ تعليق التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب".
ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تذكر هويته أن فرنسا تجري مباحثات مع جيش النيجر، وليس مع المجلس العسكري الحاكم، وأن باريس ستستمر في عدم الاعتراف بالحكومة الحالية، وتدعو لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة.
من جانبه أكد رئيس الوزراء المعين من قبل المجلس العسكري في النيجر، محمد الأمين زين، أمس الاثنين أن هناك "مباحثات جارية" لانسحاب القوات الفرنسية المتمركزة في البلاد "بسرعة".
RT
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