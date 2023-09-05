ارتفاع تصنيف الأردن عربيا وعالميا بسرعة الإنترنت

ارتفاع تصنيف الأردن عربيا وعالميا بسرعة الإنترنت
التاريخ
9/5/2023 9:15:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - كشف موقع“أوكلا Ookla” العالمي لقياس سرعات الإنترنت، عن ارتفاع تصنيف الأردن عالميا وعربيا بسرعة الإنترنت .
ووفق موقع“Ookla”، فقد احتل الأردن المركز الرابع عربيا وال 42 عالميا بمعدل سرعات الإنترنت الخاصة بخدماته الثابتة (الفايبر والإنترنت عريض النطاق الثابت وadsl)
وقد بلغ متوسط سرعات الإنترنت الثابتة في الأردن 94 ميجابت بالثانية في تموز الماضي.
ومن المتوقع استمرار ارتفاع معدل سرعة الإنترنت في الأردن، مع ارتفاع اشتراكات الفايبر، وبخاصة في المناطق التي تم نشر خدمات الفايبر فيها مؤخرا.
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