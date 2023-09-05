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ارتفاع تصنيف الأردن عربيا وعالميا بسرعة الإنترنت

9/5/2023 9:15:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف موقع“أوكلا Ookla” العالمي لقياس سرعات الإنترنت، عن ارتفاع تصنيف الأردن عالميا وعربيا بسرعة الإنترنت .
ووفق موقع“Ookla”، فقد احتل الأردن المركز الرابع عربيا وال 42 عالميا بمعدل سرعات الإنترنت الخاصة بخدماته الثابتة (الفايبر والإنترنت عريض النطاق الثابت وadsl)
وقد بلغ متوسط سرعات الإنترنت الثابتة في الأردن 94 ميجابت بالثانية في تموز الماضي.
ومن المتوقع استمرار ارتفاع معدل سرعة الإنترنت في الأردن، مع ارتفاع اشتراكات الفايبر، وبخاصة في المناطق التي تم نشر خدمات الفايبر فيها مؤخرا.

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