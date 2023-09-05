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البرهان إلى نيويورك على رأس وفد رفيع المستوى

9/5/2023 9:15:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يزور رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ويرافق البرهان في رحلته وفد رفيع المستوى لتمثيل السودان في الاجتماعات الـ78 للجمعية، التي تقام خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 25 من الشهر الحالي.


ويضم الوفد وزير الخارجية المكلف علي الصادق، ومدير عام جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضّل، ووزير المالية و التخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم محمد، وعدد من الفنيين من الجهات ذات الصلة.


وتعتبر هذه ثالث وجهة خارجية لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى خارج البلاد منذ اندلاع المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل الماضي.

RT

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