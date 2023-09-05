البرهان إلى نيويورك على رأس وفد رفيع المستوى



ويضم الوفد وزير الخارجية المكلف علي الصادق، ومدير عام جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضّل، ووزير المالية و التخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم محمد، وعدد من الفنيين من الجهات ذات الصلة.



وتعتبر هذه ثالث وجهة خارجية لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى خارج البلاد منذ اندلاع المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل الماضي.

RT