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مناشدة لنقل الطفل كرم للعلاج في الأردن

9/5/2023 9:15:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-ليلى القرشي

ناشد مواطن أردني مُقيم في المملكة العربية السعودية بنقل طفله الرضيع "كرم" للعلاج في الأردن ، حيث يُعاني الطفل من مشاكل صحية خطيرة تشمل مشاكل في القلب والدماغ والجهاز التنفسي ويحتاج بشكل عاجل إلى عمليات جراحية لإنقاذ حياته .
وقال الأب، محمد المساعدة ، بحديث لـ "الوكيل الإخباري" أن طفله كرم، البالغ من العمر 23 يومًا فقط، يعاني من مشاكل خطيرة في القلب وصعوبة في التنفس، وهو حالياً يتلقى العلاج في المملكة العربية السعودية .
وأشار إلى أنه بحاجة ماسة للتدخل الجراحي، ولكنه غير قادر على تغطية تكاليف العلاج هناك بسبب عدم توفر تأمين صحي لابنه وتكاليف العلاج الباهظة لحالته .
وختم حديثه بمناشدة السلطات المختصة بتسهيل عملية نقل ابنه إلى الأردن، مؤكدًا أن حالة ابنه تزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم ، وأنه يحتاج بشكل عاجل إلى نقله إلى الأردن للعلاج ضمن رعاية طبية متخصصة .
رقم والد الطفل : 00966565354370

MENAFN05092023000208011052ID1107009538

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