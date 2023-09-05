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معان يتعاقد مع أبو طعيمة

9/5/2023 9:15:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي معان الإثنين تعاقده رسميا مع المدرب أمجد أبو طعيمة ليتولى مهمة المدير الفني للفريق خلال المرحلة المقبلة.
ولم يوضح معان أسباب التغيير المفاجئ في الجهاز الفني الذي كان يقوده المدرب ديان صالح.
ويبدو أن معان استثمر فترة توقف بطولة دوري المحترفين، ليقرر تغيير جهازه الفني.
وكان أبو طعيمة قد استقال قبل أسبوعين من تدريب سحاب قبل أن يتم التعاقد معه لقيادة معان.
وقدم معان بقيادة صالح مستويات فنية مميزة رغم محدودية الإمكانات، حيث قام ببناء فريق من خلال استقطاب لاعبين من الدرجات الأدنى.
ويتذيل معان ترتيب الفرق في دوري المحترفين برصيد نقطتين حيث تعادل مع الجليل ومغير السرحان بذات النتيجة (1-1)، وخسر أمام الفيصلي (1-4) والحسين إربد (0-1).

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