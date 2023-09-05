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ريال مدريد يلجأ لحل قديم مغلق نهائيا

9/5/2023 9:15:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعاني ريال مدريد على مستوى عدد المهاجمين الجاهزين في صفوفه خلال الموسم الحالي.
وجاء ذلك عقب رحيل كريم بنزيما وماركو أسينسيو وماريانو دياز، بالإضافة إلى إصابة فينيسيوس جونيور وأردا جولر، وفشل الميرنجي في الحصول على توقيع الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.
ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تدرس استعادة تاكيفوسا كوبو من ريال سوسيداد خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
وجاء ذلك بعد أن بدأ كوبو الموسم بشكل مذهل وأحرز 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، خلال أول 4 جولات من الليجا.
ويوجد شرط جزائي في عقد كوبو مع ريال سوسيداد يبلغ 60 مليون يورو، لكن يستطيع الميرنجي حسم الصفقة ب30 مليونا فقط، لأن لديه 50% من حقوق بيع اللاعب.
وسيحصل ريال مدريد أيضا على نصف القيمة المالية، إذا قرر سوسيداد بيع اللاعب إلى ناد ثالث.
وكان صاحب ال21 عاما، أحد لاعبي الريال بين عامي 2019 و2022، لكنه خرج معارا طوال تلك الفترة لأكثر من ناد، حتى أتم انتقاله نهائيا إلى سوسيداد.
وبسؤاله عن ارتباطه بالعودة إلى مدريد، أجاب كولو "أنا لاعب لريال سوسيداد.. صفحة ريال مدريد أغلقت"، وذلك في تصريحات أبرزها الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع "تويتر".

ملاعب

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