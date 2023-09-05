الرياض – أصداف نيوز:

استعرضت“هايبرباي” بوابة الدفع الإلكترونية الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أحدث حلولها وخدماتها المبتكرة للمدفوعات خلال مشاركتها في معرض“سيملس السعودية 2023”.

أقيم المعرض في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات يومي 4 و5 سبتمبر 2023، متيحاً منصةً لمشاركة الشركة خبراتها في قطاع التكنولوجيا المالية الذي يسجِّل نمواً متسارعاً. وخلال مشاركتها في“سيملس السعودية 2023′′، قامت“هايبرباي” مع طيفٍ واسع من المشاركين والحضور باستعراض أحدث اتجاهات قطاع المدفوعات، والتحديات والفرص الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية، وسلَّطت“هايبرباي” الضوء على حلولها المبتكرة التي تعيد رسم ملامح قطاع التكنولوجيا المالية وترتقي بتجارب العملاء، وجاءت هذه المشاركة تماشياً مع التزامها بدفع عجلة الابتكار، وإحداث نقلةٍ شاملة في عالم التمويل من خلال حلول الدفع المبتكرة.

وأبرمت“هايبرباي” على هامش المعرض ثلاث شراكات استراتيجية مع كل من“بنك الجزيرة” و”عزم” و”بايمنتولوجي”، في خطوة نوعية ضمن مساعي الشركة لتعزيز حضورها في السوق المحلي، حيث وقَّعت الشركة اتفاقية مع بنك الجزيرة خلال مراسم توقيع أقيمت أثناء المعرض، ما يعكس التزام الشركة القوي بإعادة تعريف الخدمات المالية. وبموجب هذه الشراكة ستوظف“هايبرباي” مجموعةً متنوعة من حلول التكنولوجيا المالية المتطورة لتوفير قنوات دفع مبتكرة تمهد الطريق لإحداث تحولٍ في منظومة الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية. وجاء إبرام الشراكة مع“عزم”، الشركة الرائدة في مجال تقنية المعلومات، ترجمةً للهدف المشترك للمؤسَّستين والمتمثل في تعزيز حلول التقنية المالية الموجهة للشركات، وتوفير خدمات الدفع المتكرر لقطاع الشركات، وزيادة كفاءة الدفع متعدد القنوات. وتهدف هذه الشراكة إلى مساعدة الشركات على تحسين تجارب العملاء من خلال جعل عمليات الدفع أكثر سهولة وأماناً، كما تسعى الشراكة إلى تشكيل صناعة مالية تكون أكثر أماناً وانسيابية من خلال الدخول في عصر من منتجات التكنولوجيا المالية المتطورة للشركات. كما عززت“هايبرباي” من شراكتها مع“بايمنتولوجي”، الشركة الرائدة في حلول الدفع، من أجل تعزيز القدرات الابتكارية لخدماتها، حيث من المتوقع يؤدي هذا التعاون بينهما إلى توفير حلول دفع جديدة ترتقي بتجارب العملاء وتضع معايير جديدة ضمن القطاع.

وأضاف عبويني:“عرضنا خلال هذا الحدث منظومتنا المتكاملة من الخدمات المالية المبتكرة والآمنة، والتي نهدف من خلالها إلى تقديم مفهومٍ جديد لعمليات الدفع. وشكَّل سيملس السعودية 2023 منصةً رائدة لإبراز منهجياتنا في معالجة مُختلف التحديات، وتقديم الرؤى والمعلومات حول تقنيات الدفع الرقمية السائدة، ومشاركة خبرتنا في مجال التكنولوجيا المالية، والتواصل مع العديد من اللاعبين الرئيسيين والشركاء المحتملين. وسنواصل التزامنا بتطوير تعاوننا وشراكاتنا لتحقيق الإمكانات الكاملة للتكنولوجيا المالية، ورسم الملامح المستقبلية لهذا القطاع.”

وباعتبارها شركةً رائدة في قطاع التكنولوجيا المالية، تقدم“هايبرباي” حلول دفع متطورة للعملاء والشركات على امتداد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتساعد“هايبرباي” الشركات على تَلَقي المدفوعات من العملاء بسرعة وأمان وسلاسة بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على خدمة العملاء بتميز. وتشمل منظومة الحلول التي تتيحها الشركة المدفوعات عبر الإنترنت؛ والمدفوعات عبر الهاتف المحمول؛ وحلول نقاط البيع؛ والخدمات ذات القيمة المضافة في مجالات تحليلات البيانات وإدارة رد المبالغ المدفوعة والحماية من الاحتيال. وتأتي مشاركة الشركة في“سيملس السعودية 2023” تماشياً مع رسالتها المؤسَّسية في تسريع وتيرة تحول قطاع المدفوعات وتعزيز القيمة المضافة المتاحة للعملاء.

ويعتبر“سيملس السعودية” أحد أكبر المعارض في هذا المجال على مستوى المنطقة، وقد استقطب في نسخته للعام 2023 الخبراء ورواد الأعمال والمستثمرين وقادة الفكر من جميع أنحاء العالم، للتواصل ومشاركة خبراتهم لتحديد آفاق النمو. وشهد المعرض على مدار يومين أكثر من 20000 من الحضور، ومشاركة 500 عارض و450 متحدث من جميع أنحاء المنطقة. وتمت خلال الحدث مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والبلوك تشين، والمدفوعات الرقمية، والأمن السيبراني. كما تضمن جدول أعمال سيملس السعودية 2023 كلماتٍ رئيسية وحلقات نقاش، وورش عمل ومعارض كشفت عن أحدث الابتكارات والمنتجات والخدمات.