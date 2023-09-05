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توجهات برفع تعرفة المياه حديث مواقع التواصل ... استمع

9/5/2023 8:17:50 AM
(MENAFN- Amman Net) توجهات حكومية برفع أسعار المياه خلال العام القادم بمقدار 4.6‎% في ظل حجم ديون الرأسمالية على قطاع المياه التي تصل إلى 2,3 مليار دينار، وذلك لتغطية جزء بسيط من ملف التشغيل والصيانة وليس له أي علاقة بسداد الديون على القطاع بحسب وزير المياه الدكتور محمد النجار.

وتتبع راديو البلد مجموعة من ردود الفعل على هذا الخبر الذي لقي تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي:

قال أمين البدور:"خلصة القصه لن يتوقف على رفع إسعار المياه كل شي سيرتفع ولن يستطيع اي مواطن ان يتكلم هناك قانون الجرائم الإلكترونية اي حرف أو نص كلمه تنتقد الحكومه فيها سجن غرامه ٢٠٠ ألف".

واحمد الطراونة:"بطلت تفرق معنا الشعب الاردني ينتظر قيام الساعة وأول ما توخذ الحكومة وأصحاب المعالي والسعادة معها، يا رب أجبر علينا".

أما عامر كلوب:"ارتفعت وخلصت وصلتنا الفاتورة الشهرية بأسعار رهيبة وانتم ستدرسون الارتفاع. الله يطعمكم الحجة والناس راجعة".

ونصار الكردي:"ليش النواب والافلام الفاشلة يعني على أساس الحكومة بتسمع صوت الشعب اتكلو على الله ورفعوا لا توجعو روسنا".

وأيضاً رضوان العليمات:"وين مياه الديسه اللي قولتو عنها مش رح تقطع المياه بالمره على الاردن ولا شمطوها هو اكيد شمطوها حسبنا الله ونعم الوكيل بكل فاسد الك الله ياوطن ويا مواطن".

واختتم هيثم الرفاعي:"الهدف تحقق جميع أفراد المجتمع أصبحوا شحادين وتحت خط الفقر رجعولي الرسوم الي دفعتها واخذوا الساعة ما بدنا مي".

ويذكر أن لجنة المياة والزراعة النيابية وجهت وزير المياه إلى تقليل فاتورة الطاقة التي تصل سنويا إلى 250-300 مليون دينار، والعمل على مشروع للطاقة البديلة بدلا من رفع أسعار المياه على الأردنيين، وفقا للنائب محمد العلاقمة.

MENAFN05092023000209011053ID1107009052

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