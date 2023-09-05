الاحصاءات: عدد العاملين في القطاع العام 220 ألف أُردني

وأضاف خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لمناقشة الأرقام والبيانات الإحصائية حول نسب الفقر والناتج الإجمالي، أن الأردن ثاني أقل دولة في العالم بأرقام تشغيل النساء وما زالت النسبة تراوح عند 14‎%‎، ونسب البطالة بين صفوف الشباب بلغت 47% بحسب الإحصاءات الأخيرة.

وأوضح أن الناتج المحلي لعام 2022 بلغ 34 مليار بالأسعار الحالية بنمو يصل 5.2% مقارنة بالعام السابق، و31 مليار بالسعر الثابت بمعدل 2.5%.

"في مطلع عام 2024 سيكون هناك ربط بين الإحصاءات ووزارة المالية والبنك المركزي والأراضي وضريبة الدخل والجمارك ومراقبة الشركات والسياحة تأسيسا لمركز البيانات الوطني التفاعلي"، وفق الفريحات.

وأشار الفريحات، إلى أنه وحتى حزيران من العام الحالي بلغت الصادرات نصف الواردات وهذا تحسن في نسب الصادرات حيث وصل لأول مرة لهذه النسبة، مبيناً أن الاقتصاد الأردني أفضل الاقتصادات مقارنة بالدول العربية غير النفطية.