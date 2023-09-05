رايق حمزة نمرة... النجاح عبر البقاء في الـكومفورت زون

خطوات عدة اتخذها المغني والملحن المصري حمزة نمرة قبل أن يطرح ألبومه الأحدث الذي اجتذب شرائح عمرية مختلفة عند صدور أغنياته تباعاً في منتصف أغسطس/ آب المنقضي.

هذه الخطوات كان من شأنها أن تعزز صورة ذهنية جديدة عنه بعد أن ظل لسنوات موصوماً بالانتماء لتيار الإسلام السياسي، ما جعل حضوره وحضور أغانيه في الفضاء العام المصري محل تخوف ورفض، إلى أن أعلن نمرة علناً في حوار صحافي أنه لا يؤمن بفكر جماعة الإخوان ولا ينتمي إليها.

وقت نشر الحوار احتفت وسائل الإعلام المصرية المملوكة للشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي بإعلانه، وزفته إلى قرائها بعبارات قوية من عينة "حمزة نمرة يحرق قلوب الاخوان"، و "صدمة داخل الأخوان" بعد تبرؤ حمزة نمرة من التنظيم".

اكتمال حضوره واعتماده مقبولاً ظهر من خلال النجاح الذي حققه ألبومه الماضي "نمرة لاونج" الصادر في العام 2022 وعاد فيه للتعاون مع صناع الأغنية في مصر. وتعزز وجوده وقبوله في رمضان الماضي عند مشاركته في إعلان خاص ببنك مصر تبثه القنوات العاملة في مصر المملوك منها للدولة وتلك المملوكة لمجموعات إعلامية عربية، وبعد خمسة أشهر من نجاح ذلك الإعلان يظهر للنور ألبومه الجديد الذي نراجعه في هذا التقرير.

ألبوم نمرة الأحدث حمل عنوان "رايق" وهو سابع ألبوماته وأنجحها منذ الألبوم قبل السابق "مولود سنة 80" الصادر في 2020، فيما لم يحظ ألبومه الموسيقي "نمرة لاونج" بنجاح واسع. وهو ألبوم ركز على توزيعات تخت شرقي لأشهر أغنياته الصادرة في ألبومات سابقة.

في "رايق" يعود حمزة لشاعره محمود فاروق الذي بدأ معه الرحلة، وأكثر من شاركه في كتابة أغنياته ومن أشهرها "داري يا قلبي".

واعتمد نمرة في ألبومه الصادر في 2020 "مولود سنة 80" على شعراء آخرين وفتح مجالاً لاستقبال أغنيات من شعراء غالبيتهم هواة، لكن عودته إلى مصر فتحت المجال للعودة للتعاون مع شعرائه الاثيرين ومنهم صديقه وشريك مشروعه الغنائي، ليسيطر فاروق على الألبوم الذي صدرت منه حتى الآن ثماني أغنيات كلها من كلمات محمود فاروق، عدا "اسكندرية" التي شارك في كتابتها محمد السيد وأغنية "لعله خير" للكاتب عمر طاهر في ثاني تجاربه مع نمرة.

وتبقى خمس أغنيات تصدر خلال الأسابيع القادمة منها أربع لنفس شاعر الألبوم محمود فاروق وهي "أكيد راجعين" و"مرايات" و"يا سفينة" و"ورجعنا لوجع القلب".

كان أول ظهور لافت لحمزة نمرة في ألبومه الصادر عام 2009 بعنوان "احلم معايا" والذي ظهر فيه اختلافه عن السوق وقتها واتجاهه الذي يشبه تيار الأندرغراوند.

جاء الألبوم بعد سنوات طويلة من العمل ومحاولات التواجد بدأت في نهايات التسعينيات وأوائل الألفية، وجوده في الإسكندرية التي كانت تشهد حركة قوية لموسيقى الأندرغراوند ليتعرف على الفنان الراحل نبيل البقلي الذي آمن بموهبته وضمه إلى فرقته السكندرية "الحب والسلام". وقال عنه نمرة إنه تعلم منه - أي البقلي- الحياة والمبادئ قبل الموسيقى.

من وحي هذه النشأة ظهرت في الألبوم الأول أغنية "شد الحزام" لسيد درويش، وكان يغني في حفلات منفردة بعض أغنيات "الحب والسلام" مثل "عصفورين" و"اسمي مصر" حتى قامت ثورة يناير 2011، والتي أصدر معها ألبومه الثاني إنسان والذي استمرت فيه الثيمات نفسها في البحث عن معاني الحب والوطن والهموم الاجتماعية، وضمنه أغنية "اسمي مصر" لأستاذه نبيل البقلي، كما ضم الألبوم أغنيات على نفس الخط مثل "الميدان" و"بلدي يا بلدي" و"ابن الوطن".

خلال السنوات التي تلت الألبوم "الوطني" وألبوماته التي توالت بعده، تشكلت الوجهة والرأي نحو أغنيات حمزة نمرة، فأصبحت أغنياته درامية تميل إلى الحزن وربما "الكآبة"، على الرغم من محاولاته تقديم أغنيات فَرِحَة أو ذات طابع متفائل، لكن الموسيقى والتوزيعات التي يضعها أو يختارها لأغانيه لا تساعده كثيراً، فظل الانطباع السائد والمسيطر لدى الجمهور، أن أغنياته "تراجيدية" وبها كثير من الدراما والحكي وتمكن من النجاح عبر تلك الأغاني مثل "داري يا قلبي" و"فاضي شوية".

في عام 2016، ومن لندن حيث بقي في أعقاب العام 2014، قدم نمرة برنامج "ريمكس" الذي قدم من خلاله إعادة توزيع لأغنيات تراثية من مختلف أرجاء العالم العربية التي أمكنه الارتحال إليها للتعرف على تاريخها وقصتها وحكاية من غناها ثم يعيد توزيعها. هذا البرنامج أيضاً أكد على ارتباط نمرة بالتراث الغنائي وأشكال الموسيقى التطريبية وتقديمها في توزيعات جديدة تخرج بها عن قالبها إلى قالب مختلف مثل "قصة أيوب وناعسة" التي تعاون فيها مع عازف القانون التركي ايتاتش، وكذلك أغنية "ساري سرى الليل".

عودة إلى "رايق"



"رايق" هي أولى أغنيات الألبوم الذي يحمل عنوانها. خدعة حمزة نمرة في الألبوم تظهر بداية من هذه الأغنية، إذ غيرت كلماته المعتادة جلدها لتكون أكثر خفة و"شبابية" ربما، وإن لم تختلف الموسيقى كثيراً عن السابق لكن اختلاف طابع الكلمات جعل الأغنية وكأنها تنتمي لمطرب آخر غيره.

قد يرى متابعوه في هذا أمراً سلبياً ينتقص منه، لكنه - في رأيي- توجيه إيجابي في محاولة الخروج عن القوالب المعتادة لأغانيه ومعانيها وإن ظل موضوع الحنين والنوستالجيا والبكاء على الزمن الماضي، وهي التيمة التي قادت ألبومه الغنائي السابق- هي نفسها مسيطرة على كلمات "رايق" وبعض أغنيات الألبوم الجديد.

اللافت أن الاقتراب من كلمات أكثر شبابية جعل أغنياته على الفور تشبه أغنيات أخرى منها مثلاً أغنية محمد منير "أنا رايق" التي صدرت قبل أشهر قليلة.

يواجه نمرة تحدياً في أغنية "إسكندرية" حيث محبته الخاصة للمدينة وذكريات بداياته الموسيقية، لكنه لا ينجح في ذلك التحدي، فعلى الرغم من ذكرياته الخاصة مع المدينة التي تجعله واحداً من أبنائها وإن لم يولد فيها، لم تخرج أغنيته لها عن مجرد التغني بمناطق المدينة وأحيائها كالكورنيش، واستدعاء لرموزها المشاهير مثل سيد درويش ومحمد الموجي فجاءت أغنيته مشابهة لأغلب الأغنيات التي غنِّيت للمدينة، لكن كانت تيمة اللحن جيدة ومنحت الاغنية بعض من الاختلاف الذي كانت بحاجة إليه.

ربما يفسر هذا النجاح المحدود للاغنية، فهي الاقل استماعاً بين أغنيات الألبوم على المنصات المختلفة، خاصة وأن الإسكندرية تحديداً من بين كل المدن لا ينقصها أغنية جديدة عن شوارعها وأحيائها والكورنيش وعظمة سيد درويش.

واستكمالا لبعض الأغاني التي تبتعد عن الحزن والانهزام وتعبر عن عنوان الألبوم إلى حد ما، ففي أغنية "لعله خير" يبحث نمرة عن جانب إيجابي للغناء عنه رغم التردد الذي يشعر به فالقول بجملة "لعله خير" تتردد عادة عند وقوع مكروه.

في الأغنيات التالية تستمر محاولات التنوع التي يسعى إليها، لتأتي أغنية "أنا الطيب" وهي محاولته الثانية مع الأغنية ذات الإيقاعات الشعبية، وتدور حول موضوع مكرر ومحبب في الأغاني الشعبية التقليدية حيث بطل الأغنية "المطرب" الطيب الشهم الصريح الذي يتعرض للخيانة والغدر ممن حوله، لكن خامة صوت نمرة من الصعب أن تنافس في مثل هذه النوع من الأغاني التي يبرع فيها أمثال أحمد شيبة وعبد الباسط حمودة ورضا البحراوي وأحياناً أحمد سعد.

في أغنية "شيخ العرب" يعود نمرة لواحدة من محاولاته في اكتشاف الموسيقى التراثية واستلهامها، هذه المرة الموسيقى البدوية العربية.

ترك مهمة وضع اللحن لأحمد الحاج والتوزيع لكريم عبد الوهاب الذي تعامل معه في العديد من الأغنيات وكان موفقاً في استخدامه آلات الربابة والمزمار والناي، لأغنية في كلماتها تمثل لوناً محبباً شعبياً إذ تحوي سرداً لقيم وحكم ووصايا من شيخ إلى شاب وتتكرر معها تيمة "لا شيء يبقى على حاله" كما في كثير من أغنيات الألبوم الأخرى.

عودة إلى الحزن



إلى هنا كانت لمحات الحزن تظهر بشكل خفيف في أغنيات الألبوم، إلى أن تظهر أغنيات "رياح الحياة" و"مش سليم" لتعود الحالة المعتادة لكثير من أغنيات حمزة نمرة بكامل طاقتها، هذه الأغنيات عادة ما تكون أنجح أغنياته وتتناسب ألحانها وكلماتها مع صوته، مثل أغنيات "داري يا قلبي" و"فاضي شوية" ضمن أغنيات شبيهة نجحت في ألبومات سابقة.

هذه الأغنيات ذات الحمل التراجيدي التي تواجه النفس وتلومها وتواجه الماضي وتشخصه في كيان يؤرقه في حاضره ويعذبه هي ما تمس المستمع الذي يميل عادة للدراما، كانت أغنية مش سليم كأنها امتداداً لرياح الحياة حيث الصراع النفسي.

في أغنية رياح الحياة التي كتبت بطريقة سردية لا تعتمد على الكورس والسينيه بل كتبت متدفقة ولحنها حمزة كما هي فلم يكرر بها كوبليهات، ورغم صعوبة ذلك على المتلقي نجحت في أن تلعب بالمشاعر. بنيت الأغنية على أن دوام الحال من المحال.

هذه الأغنية هي الأبرز في الألبوم حتى الآن، ولعلها ستظل في المقدمة فيما تصدر باقي الاغاني تباعاً لأنها تمثل الشكل المثالي للأغنية "النمراوية"، وهي تتصدر عدد مرات الاستماع بين أغنيات الألبوم على كافة المنصات الرقمية للموسيقى.

بشكل عام، يثبت حمزة نمرة في هذا الألبوم أنه مصر على البقاء في مساحة متفردة، وإن جرب اختراق مساحات أخرى بعيدة عن مساحته المعتادة، لكنه يعود إلى منطقة الأمان في موضوعاته وألحانه وموسيقاه التي يرتاح لها صوته وجمهوره، ولا يثنيه هذا التجريب، وإن كان لا يسمح لنفسه بأن يجدد في صوته عبر التعاون مع ملحنين آخرين يخرجونه من القالب نفسه الذي يدور فيه.