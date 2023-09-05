22.55 مليون دولار منحة أمريكية لخفض فاقد المياه في الجنوب

وبين الوزير ان الحد من الفاقد المائي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين أولوية لقطاع المياه لتحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 بهدف رفع كفاءة الاستخدام وتحسين البنية التحتية لمنظومة التزويد المائي بما يضمن تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية لخفض الفاقد المائي ، موضحا ان الوكالة الامريكية ستقدم منحة بقيمة 20.5 مليون دولار أمريكي و يتم تمويل باقي قيمة المشاريع بتمويل ذاتي من شركة مياه العقبة.

وأعرب المهندس محمد النجار عن امتنان الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة المياه والري للدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الامريكية من خلال الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID لما له من أثر كبير في تعزيز جهود مواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة في قطاع المياه نحو رفع أداء وكفاءة استخدام موارد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات المائية من خلال زيادة قدرة نظام التزويد المائي واستدامة انجازات تخفيض فاقد المياه، والدور الكبير في حماية مصادر المملكة المائية المحدودة ومواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة ودعم الاستراتيجية المائية وزيادة المصادر المائية وتحسين التزويد المائي في شتى أنحاء المملكة.

وتهدف الاتفاقية التي تستمر من العام الحالي وحتى 2027 ، الى توفير الدعم لشركة مياه العقبة في خفض الفاقد المائي ضمن منطقة خدمتها في محافظات الجنوب ، وذلك من خلال العمل على تحسين كفاءة ودقة نظام الفوترة ورفع نسبة القراءات وكفاءتها واستبدال العدادات القديمة . هذا بالإضافة الى تزويد المكاتب الادارية في تلك المحافظات بالأجهزة والبرامج المتطورة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية المطلوبة ، وتتضمن تنفيذ مشاريع مثل بناء خزان جديد بسعة تخزينية 30,000 متر مكعب إضافي في العقبة، بالإضافة إلى بناء محطة لتحسين التزويد المائي من الشاكرية إلى قرية رم.

إضافة الى استكمال أعمال البنية التحتية لأنابيب نقل المياه ضمن خط الديسي-العقبة وخط تزويد رم والحفاظ على المستويات المنخفضة من الفاقد في المياه وذلك للمحافظة على نظام التزويد المستمر الذي تتميز به مدينة العقبة والاستثمارات الصناعية والسياحية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

كما وتأتي الاتفاقية لتعزيز قدرة شركة مياه العقبة في الإدارة والتخطيط من خلال خدمات شركات استشارية تعمل على تزويد الشركة بالخبراء ودعم التنفيذ وبناء القدرات في إدارة المشروع لكافة موظفيها ونقل الخبرة المعرفية وتقديم الدعم الفني للموظفين العاملين على الأنظمة التشغيلية والتحكم عن بعد.

ومن جهته قال السيد اندرو ماكيم "سيعمل تعاوننا المستمر مع وزارة المياه والري الأردنية على تحقيق الاهداف المنشودة ودعم الاستراتيجية المائية للسنين المقبلة. نسعى معا جاهدين إلى توفير كافة اشكال الدعم الفني والتقني وتحسين أداء الشركات العاملة في القطاع وتخفيض نسبة فاقد المياه وتحسين البنية التحتية للشبكات وتطوير ادارة المصادر المائية للمملكة على المدى الطويل وذلك في سبيل بناء قطاع مياه مرن للمستقبل وتعزيز الاستقرار والأمن المائي في المملكة".

و يهدف المشروع على المدى الطويل الى تحسين التزويد المائي لكل من محافظات الجنوب إضافة إلى تحسين تخطيط الاحتياجات والكميات المستقبلية مما سيسهم في رسم ودعم تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية للمياه، هذا بالإضافة الى دعم جهود وزارة المياه والري في الوصول إلى النسبة السنوية المستهدفة لخفض الفاقد المائي والبالغة 2% للوصول إلى تحقيق النسبة المخطط لها والبالغة 25% بحلول عام 2040.

يذكر ان الاتفاقية الجديدة هي جزء من اتفاقيات ال FARA وهي سلسلة من مجموعة اتفاقيات تمويلية من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية تم ابرامها مسبقا ضمن مشروع خفض الفاقد المائي بمرحلته الثالثة والتي تشمل كافة شركات المياه الأردنية وتغطي مناطق خدماتها.