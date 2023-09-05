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مجندتان إسرائيليتان تجرّدان فلسطينيات من ملابسهن.. والمقاومة تتوعد بالثأر

9/5/2023 8:17:47 AM
(MENAFN- Amman Net) كشف تحقيق استقصائي لصحيفة "هآرتس" ومنظمة بتسليم الإسرائيليتين، عن قيام مجندتين من قوات الاحتلال بتجريد خمس فلسطيينات في مدينة الخليل من ملابسهن بالكامل.

وذكر التحقيق أن الواقعة التي جرت في تموز/ يوليو الماضي، استهدفت خمس فلسطينيات من عائلة واحدة.

وأجبرت المجندتان السيدات الخمس على التعري الكامل أمام بعضهن، وأمام أطفالهن، تحت ترهيب الكلاب البوليسية.

وفور انتشار التحقيق، سارعت الفصائل الفلسطينية للتعليق على الحادثة، إذ توعدت كتيبة "عرين الأسود" بالانتقام والثأر للفلسطينيات الخمس.

وأضافت في بيان أنه "لا بد لمجموعات عرين الأسود أن تقول كلمتها الفصل، وما كلمتنا الفصل إلا بالبنادق والدماء فقط.. وحين اعتديتم على فتياتنا في القدس، كان الرد من أسودنا في جبال النار قاسياً، وإن تستّرتم على حجم الرد، فلم يهمنا الإعلام، ولن يهمنا سوى رضا رب العالمين عنا وعن جهادنا".

بدورها، قالت حركة "حماس" إن " انتهاك قوات الاحتلال لحرمات البيوت وكشف ستر حرائر فلسطين في الخليل جريمة وتصعيد خطير سيدفع الاحتلال ثمنه".

من جانبها، قالت حركة فتح إن ما حدث في الخليل "جريمة حقيرة تعدت كافة الخطوط الحمراء، وسيدفع مرتكبوها ثمنها".

وصرح المتحدث باسم الجهاد الإسلامي طارق سلمي، بأن "ما كشفته صحيفة هآرتس اليوم انتهاك خطير ارتكب بحق 5 فلسطينيات، وعدوان على كل الشعب الفلسطيني".

ودعا الحراك الشبابي في مدينة الخليل إلى مسيرات غضب الثلاثاء بعد صلاة الظهر؛ تنديدًا بجريمة الاحتلال.

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