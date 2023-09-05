(MENAFN
- Misbar Communications) أعربت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن فخرها واعتزازها بنجاح مهمة رائد الفضاء سلطان النيادي التي نفذتها دولة الإمارات على محطة الفضاء الدولية، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز التاريخي يجسد رؤية وطموح قيادتنا الحكيمة في وضع بصمة إماراتية بمجال البحث والتطوير والاستكشاف الفضائي.
صنع المستقبل
وتوجه سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي سالماً وبنجاح المشروع الذي يأتي استكمالاً لنهج الدولة وتوجيهات القيادة الحكيمة في أهمية المشاركة في صنع المستقبل وخدمة البشرية جمعاء بأيادٍ إماراتية، ولا سيما أن المشاريع والبرامج الفضائية التي تنفذها الدولة شكلت ركيزة أساسية لتطوير جيل جديد من الرواد المتخصصين في قطاع الفضاء بما يشكل نقلة معرفية هائلة نحو مستقبل مشرق، مشيراً إلى أن السباق العالمي نحو تكنولوجيا الفضاء أصبح وسيلة ضرورية للارتقاء باقتصاديات الدول، ومن أهم مقومات التنمية المستدامة وتؤكد دولة الإمارات من خلال هذا المشروع أن جهودها على صعيد الاستكشاف الفضائي لا حدود لها وحرصها على استثمار علوم الفضاء في مختلف المجالات التنموية متواصلة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق الريادة والتقدم في كافة القطاعات.
كفاءات إماراتية رائدة
من جهته أشار سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى أن هذا المشروع التاريخي يضاف إلى سجل الإمارات الحافل بالإنجازات النوعية في مختلف الميادين، ويؤكد أن دولة الإمارات لا تكتفي بمواكبة ركب التطور العالمي، بل تحرص على أن تكون شريك رئيس في قيادة جهود التطوير نحو مستقبل واعد يحمل التقدم والازدهار للبشرية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تحصد من خلال نجاح المشروع، نتائج الاستثمار الطويل بالكوادر والكفاءات الإماراتية لقيادة مشاريع المهمات الفضائية في المستقبل، لتحمل بجدارة أمانة الحفاظ على إنجازات الوطن وتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 واستراتيجية الدولة بمجال الفضاء، ودعم الجهود العالمية للوصول إلى آفاق معرفية جديدة.
MENAFN05092023006976014991ID1107008985
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.